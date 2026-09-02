Breșe în monitorizarea agresorilor: Șeful INP și-a dat demisia

Directorul Inspectoratului Național de Probațiune (INP), Viorel Sochircă, și-a dat demisia, a anunțat ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari. Decizia vine în contextul tragediei de la Măgdăcești, unde o femeie a fost ucisă de soțul său, aflat sub monitorizare electronică.

Potrivit ministrului, cazul a scos la iveală deficiențe în sistemul de monitorizare electronică și în schimbul de informații dintre instituțiile responsabile. Vladislav Cojuhari a declarat că problemele legate de resurse, proceduri sau funcționarea echipamentelor în afara țării nu diminuează gravitatea celor întâmplate.

„Tragedia care a zguduit societatea în aceste zile a arătat că sistemul de monitorizare electronică a eșuat în a oferi victimei protecția necesară”, a menționat ministrul.

La nivel național, 354 de persoane se află în prezent sub monitorizare electronică, dintre care 190 sunt agresori familiali. Ministrul Justiției a subliniat că violența în familie reprezintă cea mai numeroasă categorie din sistemul de monitorizare electronică.

În acest context, Ministerul Justiției intenționează să propună ca Inspectoratul General al Poliției să aibă acces direct la sistemul de monitorizare electronică, pentru a putea interveni mai rapid în situațiile de risc. Totodată, autoritățile vor analiza posibilitatea ca agresorii familiali să fie semnalați la trecerea frontierei, chiar dacă aceștia nu au interdicția de a părăsi țara.

„Un agresor familial a revenit în țară, iar lipsa unui flux de date în timp real între Probațiune, Poliție și Poliția de Frontieră a lăsat expusă victima în fața unui pericol care trebuia să fie prevenit”, a declarat Vladislav Cojuhari.

Potrivit cronologiei prezentate de ministru, agresorul a fost plasat sub monitorizare electronică pe 25 august, în baza unei noi ordonanțe de protecție emise de Judecătoria Criuleni. În aceeași zi, semnalul GPS al dispozitivului a dispărut de pe platforma de monitorizare.

Bărbatul le-ar fi comunicat ulterior reprezentanților Direcției Monitorizare Electronică că pleacă peste hotare pentru câteva zile. Investigațiile ulterioare au stabilit că acesta s-a aflat în afara Republicii Moldova în perioada 25-30 august.

În dimineața zilei de 31 august, agresorul nu a mai răspuns apelurilor inspectorului care încerca să îl contacteze. La ora 9:17, Serviciul 112 a fost sesizat despre producerea omorului.

În timpul cercetărilor efectuate la locul tragediei, s-a constatat că dispozitivul de monitorizare electronică nu se afla pe corpul agresorului.

Ministrul a precizat că bărbatul nu avea interdicția de a părăsi Republica Moldova și nici nu fusese pus pe consemn la frontieră. Potrivit lui Vladislav Cojuhari, acest lucru, împreună cu lipsa unui schimb de date în timp real între instituții, a contribuit la apariția unor breșe în mecanismul de monitorizare.