Nicușor Dan intervine după ce PSD și AUR l-au trântit pe Bolojan. „Nu e un moment fericit”

Nicușor Dan va susține marți, de la ora 18.00, declarații de presă, transmite Administrația Prezidențială. Este prima ieșire publică a președintelui după ce moțiunea comună PSD-AUR a trecut cu 281 de voturi „pentru”, ceea ce a dus la demiterea Guvernului Bolojan.

Principalele declarații ale președintelui Nicușor Dan:

Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu este un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm. România este un stat stabil, instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează.

Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României, pe direcția pro-occidentală, pe aderarea la OCDE, pe execuția pe 2026, pe ținta de buget pentru 2026. Există consens pe SAFE și PNRR, precum și pe etapele următoare din aceste programe: 31 mai – încheierea contractelor pe SAFE, 31 mai – ajustări pe PNRR și 31 august – finalizarea PNRR.

Încep negocierile pentru formarea unui nou guvern. Încep cu consultări informale, iar după ce opțiunile se vor cristaliza, vom începe cu consultări formale.

Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și de corupție, de viața de zi cu zi și o să le am în vedere în discuțiile cu partidele pentru formarea unui nou guvern. Vom avea un guvern într-un termen rezonabil, exclud scenariul alegerilor anticipate. Vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta.

Președintele Nicușor Dan va susține declarații de presă, fără întrebări din partea jurnaliștilor.

Pe 4 mai, șeful statului a declarat că „toate variantele pe care le am în cap pentru o formulă de guvern majoritar sau minoritar se bazează pe o susținere parlamentară pro-occidentală”.

Asta se traduce prin dorința lui Nicușor Dan de a continua o coaliție formată din PSD și PNL.

„Vreau să-i asigur pe români că, indiferent ce se va întâmpla, România va continua să păstreze traiectoria occidentală, statul va continua să funcţioneze”, a adăugat președintele.