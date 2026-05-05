Nicușor Dan intervine după ce PSD și AUR l-au trântit pe Bolojan. „Nu e un moment fericit”
Nicușor Dan va susține marți, de la ora 18.00, declarații de presă, transmite Administrația Prezidențială. Este prima ieșire publică a președintelui după ce moțiunea comună PSD-AUR a trecut cu 281 de voturi „pentru”, ceea ce a dus la demiterea Guvernului Bolojan.
Principalele declarații ale președintelui Nicușor Dan:
- Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu este un moment fericit în nicio democrație. Este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm. România este un stat stabil, instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează.
- Există consens al partidelor pro-occidentale pe direcțiile mari ale României, pe direcția pro-occidentală, pe aderarea la OCDE, pe execuția pe 2026, pe ținta de buget pentru 2026. Există consens pe SAFE și PNRR, precum și pe etapele următoare din aceste programe: 31 mai – încheierea contractelor pe SAFE, 31 mai – ajustări pe PNRR și 31 august – finalizarea PNRR.
- Încep negocierile pentru formarea unui nou guvern. Încep cu consultări informale, iar după ce opțiunile se vor cristaliza, vom începe cu consultări formale.
- Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și de corupție, de viața de zi cu zi și o să le am în vedere în discuțiile cu partidele pentru formarea unui nou guvern. Vom avea un guvern într-un termen rezonabil, exclud scenariul alegerilor anticipate. Vom avea un guvern pro-occidental. Cu calm vom trece prin asta.
Președintele Nicușor Dan va susține declarații de presă, fără întrebări din partea jurnaliștilor.
Pe 4 mai, șeful statului a declarat că „toate variantele pe care le am în cap pentru o formulă de guvern majoritar sau minoritar se bazează pe o susținere parlamentară pro-occidentală”.
Asta se traduce prin dorința lui Nicușor Dan de a continua o coaliție formată din PSD și PNL.
„Vreau să-i asigur pe români că, indiferent ce se va întâmpla, România va continua să păstreze traiectoria occidentală, statul va continua să funcţioneze”, a adăugat președintele.