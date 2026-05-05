Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, despre cooperare strategică la București: Republica Moldova și România lansează mecanisme comune anti-fraudă

Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, a participat la București, în incinta Camerei Deputaților a României, la Conferința de Nivel Înalt „Consolidarea cooperării instituționale România – Republica Moldova: PACT UEMRO”.

În cadrul evenimentului, parlamentarul a subliniat importanța consolidării dialogului instituțional dintre Republica Moldova și România, în special în domeniul prevenirii fraudelor și al utilizării corecte a fondurilor europene.

Potrivit lui Berlinschii, discuțiile s-au axat pe necesitatea trecerii de la o abordare reactivă la una preventivă în gestionarea resurselor europene, precum și pe dezvoltarea unui mecanism comun de cooperare – PACT UEMRO – care să asigure transparență, responsabilitate și protejarea intereselor financiare ale Uniunea Europeană.

Deputatul a apreciat diversitatea participanților la conferință – reprezentanți ai instituțiilor publice, mediului juridic, sectorului asociativ și mediului privat – subliniind că doar printr-un efort comun pot fi create mecanisme eficiente și durabile.

„Republica Moldova are nevoie de parteneriate solide și de bune practici europene pentru a accelera procesele de reformă”, a declarat Berlinschii, menționând că astfel de inițiative contribuie direct la apropierea țării de standardele europene.

Totodată, acesta a dat asigurări că va continua să susțină, inclusiv în cadrul activității parlamentare, inițiativele care vizează întărirea statului de drept, creșterea transparenței și dezvoltarea cooperării internaționale.