A fost o noapte foarte grea în Ucraina: Rusia a lansat atacuri de mare amploare. Sunt mai mulți morți și răniți, în urma loviturilor cu drone

Cinci persoane au fost ucise şi zeci au fost rănite în Ucraina după ce Rusia a lansat un atac de amploare în timpul nopţii. Patru persoane au fost ucise în Dnipro şi 16 au fost rănite. O persoană a fost ucisă şi la Kiev, în timp ce cel puţin 20 au fost rănite în urma atacurilor ruseşti din primele ore ale zilei de marţi, relatează BBC.

Atacuri în rafală asupra Kievului

UPDATE – Un atac rus de amploare asupra unor oraşe din Ucraina a provocat moartea a cel puţin nouă persoane

Cel puţin nouă persoane au fost ucise şi alte zeci au fost rănite după ce Rusia a lansat un atac de amploare în timpul nopţii asupra unor oraşe din Ucraina.

Cinci persoane au fost ucise în Dnipro şi 25 au fost rănite în urma atacurilor din primele ore ale zilei de marţi. Alte patru persoane au fost ucise la Kiev, iar cel puţin 51 au fost rănite, dintre care 35 se află în spital.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că două blocuri de apartamente înalte au fost lovite în oraş şi se teme că există persoane blocate sub dărâmături.

Săptămâna trecută, Moscova a avertizat că va lansa „atacuri sistematice” asupra Ucrainei, ca răspuns la un atac cu drone de luna trecută asupra unui cămin din regiunea Luhansk, controlată de Rusia, în care au murit 21 de persoane.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a îndemnat oamenii să rămână în adăposturi. Şeful Administraţiei Militare a oraşului Kiev, Tymur Tkachenko, a declarat: „Inamicul loveşte cu rachete balistice.”

Russia is heavily bombing Ukraine right now. pic.twitter.com/NKx15MIZYE— Clash Report (@clashreport) June 2, 2026

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Mii de oameni s-au adăpostit în Kiev, în timp ce coloane mari de fum se ridicau din centrul oraşului. Alerte de raid aerian au fost emise în cea mai mare parte a Ucrainei.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a îndemnat oamenii să rămână în adăposturi. Şeful Administraţiei Militare a oraşului Kiev, Tymur Tkachenko, a declarat: „Inamicul loveşte cu rachete balistice.”

Klitschko a spus că două blocuri de apartamente au fost lovite şi se teme că oamenii sunt prinşi sub dărâmături.

Pe măsură ce atacurile ruseşti loveau Kievul în zori, se auzea zumzetul dronelor printre mai mult de o duzină de explozii puternice, pe măsură ce loviturile îşi făceau efectul.

Au fost raportate, de asemenea, întreruperi de curent şi incendii în tot oraşul, iar amploarea pagubelor nu este încă clară.

Kyiv Mayor Vitali Klitschko reported that a second strike in the Podilskyi district caused part of a nine-story residential building to collapse, with people possibly trapped under the rubble.



In Kyiv’s Shevchenkivskyi district, a missile reportedly hit a 24-story apartment… pic.twitter.com/R1XnlvKjmg— Kateryna Lisunova (@KaterynaLis) June 2, 2026

O instalaţie industrială a fost, de asemenea, atacată în Zaporojie

Zelenski: Avertismentele serviciilor de informaţii privind atacurile ruseşti rămân valabile. Este posibil un atac de amploare, pe care l-au pregătit!

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a reiterat luni avertismentul adresat cetăţenilor cu privire la un posibil atac „masiv” al Rusiei, potrivit CNN.

„Avertismentele serviciilor de informaţii privind atacurile ruseşti rămân valabile. Este posibil un atac de amploare – l-au pregătit”, a declarat Zelenski în discursul său de seară.

Avertismentul a venit după ce Rusia a anunţat săptămâna trecută că va începe „atacuri sistematice” împotriva obiectivelor militare din Kiev, potrivit presei de stat ruse.

Ministerul rus de Externe a avertizat, de asemenea, cetăţenii străini, inclusiv personalul misiunilor diplomatice şi al organizaţiilor internaţionale, să părăsească Kievul „cât mai curând posibil”.

Atacurile ruseşti au avut loc în contextul în care Ucraina şi-a extins atacurile asupra instalaţiilor petroliere ruseşti.

Russian air-launched cruise missiles, likely Kh-101s, hammer the Ukrainian capital of Kyiv during tonight’s large-scale drone and missile attack – one of the most significant since the start of the war – by Russia against Ukraine. pic.twitter.com/BIow542azf— OSINTdefender (@sentdefender) June 2, 2026