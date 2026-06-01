Vadim Krasnoselski vrea să comemoreze „ocupația românească” a Transnistriei

Vadim Krasnoselski vrea să instituie zile de comemorare a începutului „ocupației naziste românești” asupra regiunii transnistrene. Declarația a fost făcută la o ședință cu funcționarii din cadrul administrației separatiste.

Potrivit oficialului din zona autoproclamată, în aceste zile ar urma să fie organizare evenimente patriotice, depuneri de flori, dar și momente de reculegere.

„Naziștii au ocupat Benderul între 18 și 23 iulie 1941, Camenca – pe 25 iulie, Dubăsari – pe 30 iulie, Grigoriopolul – pe 4-6 august; Râbnița – pe 5-6 august, Slobozia – pe 7-8 august și Tiraspolul pe 7-10 august 1941. Este important să se organizeze evenimente comemorative în aceste zile, similare comemorării anuale a începutului Marelui Război Patriotic din 22 iunie.

Depunerile de flori, momentele de reculegere, discuțiile la mesele rotunde și evenimentele educaționale și patriotice sunt esențiale. Șefii administrațiilor de stat au fost instruiți să facă acest lucru”, a declarat Krasnoselski.

Liderul separatist de la Tiraspol nu recunoaște termenul „Transnistria” și insistă că denumirea a fost dată regiunii de către administrația nazistă, în perioada celui de-al Doilea Război Mondial. În stânga Nistrului au fost introduse și amenzi și arest administrativ.