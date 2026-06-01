Supărare la Kremlin pentru că Bucureștiul ignoră mesajul lui Putin privind drona căzută la Galați

Declarațiile cu privire la faptul că Bucureștiul nu a reacționat la solicitarea lui Putin ca Moscova să analizeze resturile dronei prăbușite la Galați au fost făcute de Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al liderului rus.

Vocea lui Peskov s-a făcut auzită prin agenția de presă oficială a Moscovei, TASS.

„Nu. Nu am primit (niciun răspuns)” a declarat Dmitri Peskov, întrebat de jurnaliștii TASS despre sprijinul posibil al Moscovei în incidentul dronei căzute peste blocul din Galați.

Întrebarea a fost adresată în contextul în care Vladimir Putin a precizat că Moscova, în cazul în care ar primi date obiective din România, așa cum sunt resturile de dronă, ar putea efectua o anchetă pentru a evalua incidentul din Galați.

Putin nu a făcut altceva decât să pună la îndoială faptul că drona care s-a prăbușit în România este de proveniență rusă.

Mai mult, el a sugerat că ar fi, de fapt, o dronă ucraineană.

„Cine din România spune că aceasta este o dronă rusă?” , a întrebat Vladimir Putin în cadrul unei conferințe de presă, organizată în Kazahstan. „Nimeni nu poate spune care este originea unei drone până când nu se efectuează o examinare”, și-a continuat discursul liderul rus.

Drona căzută la Galați, de proveniență rusească

Duminică, președintele Nicușor Dan a făcut publice informații despre drona care s-a prăbușit la Galați. Totul pe baza datelor obținute în urma analizelor efectuate asupra aparatului de zbor. Președintele României susțin că, într-adevăr, drona care a căzut la Galați este de proveniență rusească.

„ncheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice. Pe fragmentele recuperate a fost identificată inscripția în caractere chirilice „ГЕРАН-2”, iar componentele electronice, sistemele de navigație, modulele de comandă, motorul și elementele constructive analizate prezintă similitudini până la identitate cu cele ale altor drone Geran-2 recuperate anterior pe teritoriul României și identificate cu certitudine ca fiind fabricate în Federația Rusă” , a arătat președintele Nicușor Dan.

Raportul tehnic şi toate concluziile vor fi transmise de către România structurilor specializate ale NATO şi Uniunii Europene.