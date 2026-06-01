Grigore Manoli își explică disputa din curte: În Moldova, problema mare e invidia

Antreprenorul și creatorul de conținut Grigore Manoli a revenit cu noutăți, după ce, la mijlocul lunii mai, s-a pomenit cu un polițist în ogradă, dis-de-dimineață, care a venit să-i măsoare distanța dintre tuiele din curte și gardul vecinului.

„Eu am făcut gospodărește, lângă tui – gard, dar lângă gard – ascultă atent, Grișa i-a mai opintit un gard, dintr-un gard în altul. Am obosit să mă cert. Ce să-i spun că vreau să fac frumos, dacă ea frumos nu vrea, am lăsat urât acolo, am mai dat 10 cm lângă gard la mine și mi-am făcut gard. De ce să te sfădești?”, a spus Manoli.

„În Republica Moldova noi avem o problemă extraordinar de mare, se numește invidie. Omul care vede că se întâmplă ceva la tine, că începi a face gospodărește una, alta, îl roade dinăuntru și nu contează vârsta, asta am observat. Nu contează religia, nu contează politica, nimic, înăuntru îl roade, îl mănâncă.

Eu am obosit să mă cert absolut cu toți am făcut gard frumușel, nu am cerut un ban, nici de aici, nici de acolo. Mi-am făcut ograda gospodărește, așa cum pot eu. Mai am un pic să termin, să nu văd șchele, și după asta, ca fiecare moldovean, ne ducem de acasă. Nu vă certați cu vecinii, că are chip să punem tui”, a spus Grigore Manoli, într-o apariție pe rețele.