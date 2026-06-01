Primul cluster de negocieri pentru aderarea Moldovei la UE ar putea fi deschis pe 15 iunie

Uniunea Europeană pregătește pentru 15 iunie deschiderea oficială a primului dintre cele șase clustere de capitole de negociere în procesul de aderare a Republicii Moldova și Ucrainei.

Diplomați europeni și ucraineni au confirmat informația pentru jurnaliștii de la The Kyiv Independent.

Potrivit diplomaților din două state membre UE, obiectivul este organizarea Conferinței Interguvernamentale, momentul formal în care se deschid clusterele de capitole de negociere, pe 15 iunie. Aceasta va avea loc în marja reuniunii miniștrilor de externe ai UE de la Luxemburg. În cazul în care această dată nu va putea fi respectată, evenimentul ar putea avea loc pe 16 iunie, tot la Luxemburg, odată cu ședința Consiliului Afaceri Generale, la care participă tot miniștrii de externe și ai afacerilor europene din statele membre UE.

Deschiderea primului cluster de negocieri atât cu Chișinăul, cât și cu Kievul e așteptată din 2025. Demersul nu a fost inițiat până acum din cauza veto-ul Ungariei la adresa Kievului. Ungaria invocă nerespectarea drepturilor minorității maghiare din Ucraina. Întrucât Republica Moldova și Ucraina sunt cuplate în procesul de negocieri, acest blocaj afectează și Chișinăul.