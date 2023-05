A lăsat un bilet la mormântul părinților lui Putin și a fost condamnată: ”Luați-l la voi!”

Un tribunal din Sankt-Petersburg a condamnat-o la doi ani sub supraveghere pe pensionara Irina Țibaneva, care a lăsat un bilet pe mormântul părinților lui Vladimir Putin pe care scria ”luați-l și pe el cu voi”.

Țibaneva, în vârstă de 61 de ani, a fost găsită vinovată în temeiul articolului referitor la profanarea locurilor de înmormântare din motive de ură politică și ideologică (paragraful b, partea 2, articolul 244 din Codul penal rus). Pedeapsa maximă prevăzută de acest articol este de cinci ani de închisoare. Cu o zi înainte, procurorul a cerut trei ani de probațiune pentru pensionar, potrivit BBC.

Instanța a decis că Țibaneva ”a avut intenția de a profana locul de înmormântare menționat mai sus, motivată de ură politică, ideologică, a comis acte cinice și imorale, contrare normelor acceptate de societate”, și anume, a lăsat un bilet cu o ”inscripție jignitoare”.

Potrivit serviciului de presă al instanțelor din Sankt Petersburg, Țibaneva și-a recunoscut parțial vinovăția, confirmând că a lăsat biletul, dar nefiind de acord că ar putea urma o răspundere penală pentru acțiunile sale.

În același timp, Veronika Karagodina, avocata lui Țibaneva, într-o conversație cu jurnaliștii, a declarat că clienta sa nu a pledat vinovată în nicio etapă și că acțiunile sale nu au implicat profanarea unui mormânt, întrucât această calificare necesită un impact fizic asupra locului de înmormântare.

Reținută și plasată în arest la domiciliu

Pe 6 octombrie 2022, Țibaneva a mers la cimitirul Seraphimovskoye, unde sunt îngropați tatăl și mama președintelui rus, și a lăsat un bilet pe mormântul lor. În acesta, femeia, printre altele, l-a numit pe Vladimir Putin criminal și i-a cerut acestuia ”să-l ia la el”.

Pensionara a fost reținută câteva zile mai târziu și plasată în arest la domiciliu. Ulterior, ea a fost înlocuită cu o interdicție privind anumite activități.

În declarația sa finală, Țibaneva a declarat că ”a cedat emoțiilor” după ce a urmărit știrile și a comis un act necugetat.

”Îmi pare rău că acțiunile mele ar fi putut răni sau ofensa pe cineva. Îmi cer scuze față de aceștia. A fost o acțiune spontană, nu o acțiune planificată pentru a atrage atenția cuiva. Nimeni nu știa deloc despre bilet, nu mă așteptam să aibă vreo rezonanță. Eram sigur că nimeni nu va vedea vreodată biletul”, a declarat pensionarul.

Ea a spus că a lăsat biletul, care era ”rulat într-un tub mic și nu a atras deloc atenția nimănui”, departe de locul de înmormântare.

”Aspectul mormântului a rămas același, nu am adus afișe, nu am stricat monumentul, nu am atins deloc locul de înmormântare”, – a subliniat Țibaneva.

Cu câteva zile înainte, alți activiști au vizitat cimitirul Serafimovskoye, unde sunt înmormântați Maria Ivanovna și Vladimir Spiridonovici Putin. Pe mormântul părinților președintelui rus, aceștia au lăsat un mesaj scris pe o foaie de hârtie ruptă din jurnalul școlii.

”Dragi părinți! Fiul vostru se comportă prost! El chiulește de la orele de istorie, se ceartă cu colegii și amenință că va arunca în aer întreaga școală. Acționați”, se arată pe biletul lăsat la mormânt.

