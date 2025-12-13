Probleme cu averea pentru Procurorul General interimar, Alexandru Machidon

Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, a fost audiat public de Comisia de Evaluare a Procurorilor (CEP). Unul dintre cele două aspecte care au generat dubii din partea Comisiei și care a fost discutat în sesiunea publică a vizat achiziția unui apartament în 2018, la preț mai mic decât cel de piață. Procurorul a prezentat explicații – ce anume l-ar fi favorizat să negocieze o reducere de peste 10 mii de euro.

Comisia de evaluare a examinat tranzacția prin care Alexandru Machidon a procurat un apartament de 65 m², în decembrie 2018. Procurorul a declarat în 2019 că a achitat suma de 34.000 € pentru această proprietate.

Îngrijorarea Completului a apărut din faptul că, potrivit informațiilor de care dispunea Comisia, prețul mediu de piață al unui apartament similar în acel bloc era estimat la 45.000 € , iar discrepanța era greu de explicat. Mai mult, Comisia a menționat că apartamentul fusese cumpărat de fostul proprietar în 2016 la un preț similar (34.060 €) și, între timp, fusese parțial renovat.

Președintele Completului, Christopher Liman, a subliniat că valoarea de piață mult mai mare decât suma plătită „ridică semnale de alarmă pentru comisie”.

Alexandru Machidon a oferit o serie de clarificări pentru a explica prețul scăzut:

Locația dezavantajoasă:

El a contrazis evaluarea Comisiei, susținând că prețul mediu de 45.000 € se referea la sectorul Centru în ansamblu, care include și zone mai valoroase (precum Bulevardul Ștefan cel Mare). Apartamentul său se află, de fapt, în zona denumită popular Telecentru, o zonă mult mai dezavantajoasă, la periferia orașului.

Probleme de construcție:

Blocul prezintă deficiențe structurale și de exploatare care i-au scăzut valoarea.

Lipsa parcării:

Blocul locativ nu dispune de locuri de parcare, nici subterană, nici în ogradă, ceea ce contravine normelor și reglementărilor actuale de urbanism.

Structura din beton:

Clădirea este construită integral din beton, ceea ce nu permite efectuarea niciunei modificări la pereții interiori.

Probleme cu constructorul:

La momentul tranzacției, blocul fusese dat în exploatare cu o întârziere de aproximativ un an și era ipotecat (gajat) la o bancă de către compania de construcții.

Starea reală a apartamentului:

Deși fostul proprietar făcuse reparații în 2016-2017 , Procurorul a precizat că renovarea era minimă, constând în „laminatul pe jos și erau tapete”, precum și un cazan instalat și două dulapuri de bucătărie.

Procurorul General Interimar, Alexandru Machidon, a explicat că vânzătorul (pe care îl cunoștea prin prieteni comuni) a fost de acord cu prețul de 34.000 € deoarece se afla într-o situație de necesitate urgentă de bani.

Vânzătorul își procurase deja un alt apartament la începutul anului 2017.

El încercase inițial să vândă proprietatea cu 38.000 € .

. Deși avusese un cumpărător care i-a lăsat o arvună de 3.000 €, acesta nu a mai revenit.

Întrucât apartamentul nu se vânduse timp de un an, fostul proprietar a decis că „mai bine îl vinde decât… rămâne cu el” și a acceptat oferta de 34.000 €.

Comisia a insistat să afle dacă procurorul a oferit fostului proprietar și alte bunuri sau favoruri în afara prețului tranzacției, având în vedere relația lor de cunoștință.

Alexandru Machidon a declarat categoric nu. Deși a recunoscut că se cunoșteau și că, probabil, au călătorit împreună în Spania ca parte a unui grup mai mare, el a confirmat că nu a acoperit niciodată costurile vânzătorului, iar fiecare persoană și-a achitat partea.

Alte aspecte legate de integritatea șefului Procuraturii Generale au fost discutate cu ușile închise.

Alexandru Machidon așteaptă verdictul comisiei de vetting pentru a putea ocupa fotoliul e șef PG cu atribuții depline, după ce a câștigat concursul pentru acestă funcție.

În luna ma 2025, Alexandru Machidon, adjunctul șefului Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), a preluat funcția de șef-interimar al Procuraturiii Generale, după plecarea lui Ion Munteanu la Curtea Supremă de Justiție.