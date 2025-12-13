Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a efectuat astăzi o vizită în sectorul Kupiansk, unde militarii ucraineni continuă să lupte intens pentru apărarea teritoriului țării. Liderul de la Kiev a vizitat pozițiile unde se desfășoară luptele pentru a le mulțumi personal fiecărei unități implicate în operațiuni.

Zelenski a subliniat că Rusia nu a reușit să ocupe orașul Kupiansk. „Rușii tot vorbeau despre Kupiansk – realitatea vorbește de la sine,” a afirmat președintele. El a adăugat că obținerea rezultatelor pe linia frontului este esențială pentru succesul diplomației ucrainene. „Astăzi, obținerea rezultatelor pe linia frontului este crucială pentru ca Ucraina să poată obține rezultate și în diplomație. Exact așa funcționează: toate pozițiile noastre puternice din interiorul țării se reflectă în poziții puternice în negocierile pentru încheierea războiului,” a declarat Zelenski.

Pe 20 noiembrie 2025, Rusia a anunțat capturarea orașului Kupiansk, considerat o redută strategică importantă în regiunea Harkov. Declarația privind capturarea orașului a fost făcută de șeful Statului Major rus, Valeri Gherasimov, care l-a informat pe președintele Vladimir Putin despre progresele armatei ruse. Potrivit raportului rus, trupele au avansat pe toate fronturile și au raportat progrese în regiunile Dnipropetrovsk, Zaporojie, Pokrovsk și Siversk. În același timp, Ucraina a negat orice afirmație făcută de Kremlin.