Sondaj IMAS: 60% dintre moldoveni cred că țara noastră nu va adera la UE până în 2028, iar 46% nici în 2030

60% dintre moldoveni cred că țara noastră nu va adera la UE până în anul 2028, așa cum a promis PAS în campanie electorală. Cel puțin așa arată rezultatele sondajul „Barometrul Socio-Politic – Decembrie 2025”, prezentat de IMAS.

Astfel, 60% din moldoveni susțin că Republica Moldova nu va deveni membră a Uniunii Europene până în anul 2028, iar 46% nici în 2030.

Totodată 10% din respondenți nu au știut cum să răspundă sau au refuzat să își expună opinia despre acest subiect.

Studiul IMAS mai arată că cei mai mulți moldoveni au votat, pe 28 septembrie 2025, la parlamentare, „de frica războiului”, chiar dacă au declarat că creșterea prețurilor este problema care îi afectează cel mai mult.

Același studiu arată că dacă duminică ar avea loc alegeri pentru Parlament, coloratura acestuia nu s-ar schimba – PAS ar acumula cele mai multe voturi, urmat de PSRM. Un număr extrem de mare de moldoveni rămâne indecis.