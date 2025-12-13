Peste un milion de gospodării fără curent electric în Ucraina, după un atac major al forțelor ruse. Probleme în special în Odesa

Regiunea Odesa din sudul Ucrainei, inclusiv orașul portuar de la Marea Neagră, s-a confruntat cu pene majore de curent sâmbătă, după atacul rusesc de amploare care a vizat rețeaua electrică ucraineană în timpul nopții și care a lăsat peste un milion de gospodării fără curent, relatează Reuters.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că forțele ruse au atacat Ucraina cu peste 450 de drone și 30 de rachete, vizând în principal sistemul energetic din sudul țării.

Premierul Iulia Svîrîdenko l-a descris drept unul dintre cele mai mari atacuri dintre cele care au vizat Odesa, unde rezervele de electricitate și apă au fost afectate. Ea a precizat că sunt aduse rezerve de apă nepotabilă în anumite zone ale orașului.

Ministrul de interne al Ucrainei, Ihor Klîmenko, a declarat că în urma atacului au rămas fără curent peste un milion de gospodării din țară, iar cinci persoane sunt rănite.

Operatorul rețelei electrice din Ucraina a afirmat la rândul său că un „număr semnificativ” de gospodării din regiunile Odesa și Mykolaiv au rămas fără curent electric, precum și că zona aflată sub control ucrainean din regiunea Herson nu are deloc electricitate.

Forțele Moscovei au bombardat constant sistemul energetic ucrainean în contextul războiului lansat în februarie 2022, provocând ore întregi de pene de curent în fiecare zi.

Sâmbătă, Ministerul apărării din Rusia a spus că au fost efectuate atacuri asupra instalațiilor energetice și militar-industriale din Ucraina.

Vineri, într-o întâlnire cu omologul său rus în Turkmenistan, președintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a spus lui Vladimir Putin că ar putea fi benefică o încetare limitată a focului în Ucraina, axată în special pe sectorul energiei și porturi. Liderul turc, care a reiterat că Ankara este pregătită să sprijine eforturile de pace, a precizat că vrea să discute și cu Donald Trump despre proiectul de plan de pace, potrivit Reuters.