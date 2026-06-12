Accident grav în Ungaria: Opt morți, iar printre vehicule ar fi și un microbuz din Moldova

Opt persoane și-au pierdut viața vineri dimineață, 12 iunie, în două accidente produse la interval de câteva zeci de minute pe autostrada M1, în apropiere de orașul Győr, Ungaria. Potrivit presei maghiare, în accidente ar fi fost implicate autovehicule înmatriculate în Republica Moldova.

Conform informațiilor oferite de Inspectoratul de Poliție al Comitatului Győr-Moson-Sopron, primul accident s-a produs în jurul orei 04:30, la kilometrul 114 al autostrăzii, când un camion a intrat în coliziune cu un utilaj de lucru aflat pe carosabil.

În urma impactului, camionul a luat foc, iar șoferul acestuia a murit.

La scurt timp, în jurul orei 05:10, la kilometrul 113 al autostrăzii, un microbuz a intrat în coliziune cu un camion care staționa din cauza primului accident și a traficului blocat.

În microbuz se aflau nouă persoane. Șapte dintre acestea au murit pe loc, iar alte două au fost rănite și transportate pentru îngrijiri medicale.

Autoritățile ungare au anunțat că circulația pe sensul de mers spre Hegyeshalom a fost complet suspendată, iar traficul este deviat prin rute alternative.

Premierul Ungariei, Péter Magyar, a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor victimelor.

„Îmi exprim sincerele condoleanțe familiilor celor opt cetățeni străini care și-au pierdut viața în accidentul tragic produs pe autostrada M1”, a transmis oficialul ungar.

Circumstanțele exacte ale producerii accidentelor urmează să fie stabilite de autoritățile de anchetă. Deocamdată, nu a fost confirmată oficial cetățenia victimelor.