Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, alături de fermierii protestatari: Nu suferă doar agricultorii, ci întreaga țară!

Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei agricultură și industrie alimentară, și-a exprimat susținerea fermă pentru agricultorii care au ieșit, în mai multe regiuni ale țării, la proteste față de situația critică din sector.

Alături de fermierii din Fălești, care au venit cu utilaje agricole, parlamentarul a catalogat acțiunile autorităților drept insuficiente și a cerut încetarea promisiunilor, insistând pe adoptarea unor măsuri imediate și concrete.

„Astăzi sunt alături de fermierii care au ieșit în stradă pentru a-și apăra dreptul la muncă și la un viitor în propria țară. Mesajul nostru către guvernare este simplu: ajunge cu promisiunile! Agricultura moare sub ochii noștri, iar odată cu ea se stinge un sector strategic pentru Republica Moldova. Fermierii nu mai cer vorbe frumoase. Cer soluții, sprijin și respect. Cer fapte. Dacă nu salvați agricultura, nu falimentați doar agricultorii. Falimentați viitorul Moldovei”, a declarat Ivanov, de la fața locului.

În pofida vremii ploioase, numeroși fermieri au ieșit în semn de protest față de politicile guvernanților.

„Băieții vin chiar dacă plouă. Unii, cu agregatele. Nu încercați să testați răbdarea fermierilor. Vă rog să luați în seamă că fermierii sunt vii, trăiesc și, în general, moldovenii trăiesc – suferă nu doar agricultura, toți suferim! Mai lăsați apetitul și treziți-vă!”.

Acțiunile de protest ale fermierilor continuă să se extindă, manifestații fiind înregistrate în această perioadă și în raioanele Cahul și Rezina.