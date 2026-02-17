Accident grav lângă Comrat: Șase persoane au ajuns la spital

Șase persoane au fost transportate la spital în urma unui accident rutier produs pe 15 februarie, în jurul orei 16:30, pe drumul național M-3, la kilometrul 91+370, în apropiere de municipiul Comrat.

automobil Toyota Corolla, condus de un bărbat de 66 de ani, ar fi pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu un Renault Modus, la volanul căruia se afla un bărbat de 68 de ani. În cel de-al doilea autoturism se aflau două tinere, de 16 și 20 de ani.

În urma impactului, ambii șoferi și patru pasageri, cu vârstele de 6, 16, 20 și 45 de ani, au suferit diverse traumatisme și au fost transportați la Spitalul Raional Comrat pentru îngrijiri medicale.

Oamenii legii au inițiat un proces penal pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului.