Un bărbat a murit așteptând ambulanța blocată în glod

Un bărbat din satul Jora de Sus, raionul Orhei, a fost găsit decedat în noaptea de 16 februarie, după ce ambulanța care se deplasa la solicitare a rămas blocată în zăpadă din cauza condițiilor meteo severe. Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP) a prezentat cronologia intervenției.

Potrivit comunicatului oficial, la ora 00:30, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat, prin intermediul Serviciului 112, un apel pentru acordarea asistenței medicale urgente unui bărbat născut în 1967, care suferea de patologie cardiovasculară decompensată, cu motivul solicitării „dispnee”.

La ora 00:32 solicitarea a fost transmisă echipei de asistență medicală urgentă din cadrul SAMU Orhei, iar la 00:33 autosanitara a pornit spre adresa indicată.

Deplasarea s-a efectuat în condiții meteorologice extrem de nefavorabile, caracterizate prin ninsoare puternică, vizibilitate redusă și drumuri acoperite cu un strat consistent de zăpadă, fapt care a îngreunat semnificativ circulația.

La ora 00:53, la ieșirea din localitatea Susleni, ambulanța a rămas blocată în zăpadă. Echipajul a încercat deblocarea prin forțe proprii, însă fără rezultat. La ora 01:09 a fost solicitat sprijinul echipei de salvatori pentru a permite continuarea misiunii.

Autosanitara a fost deblocată la ora 01:48, iar echipa medicală, însoțită de salvatori, și-a reluat deplasarea spre domiciliul pacientului.

La ora 02:00, echipajul a ajuns la adresa indicată. În urma evaluării medicale, a fost constatat decesul persoanei, survenit până la sosirea ambulanței.

La revenirea spre substație, autosanitara a fost din nou deblocată de salvatori în localitatea Susleni.

Reprezentanții CNAMUP menționează că echipa de asistență medicală urgentă a acționat în conformitate cu procedurile și regulamentele în vigoare, iar condițiile meteorologice excepțional de dificile au influențat timpul de deplasare și accesul în teren.