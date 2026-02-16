Terguță critică prestația Moldovei la München: Niciun cuvânt despre Transnistria

Jurnalistul Ion Terguță consideră că Republica Moldova a ratat o oportunitate importantă la Conferința de Securitate de la München, nereușind să aducă în prim-plan problema conflictului nerezolvat din Transnistria. Acesta a scris pe rețelele de socializare că Moldova „a părut prea precaută” în cadrul reuniunii.

Terguță susține că, în timp ce liderii europeni au discutat despre cum va arăta lumea după război, despre consolidarea securității pentru a evita repetarea greșelilor trecutului, despre apărarea flancului estic și despre gestionarea așa-numitelor „zone gri” – teritorii în care nu există nici pace, nici război – Chișinăul ar fi trebuit să ridice explicit problema Transnistriei.

„Europa discuta despre cum va arăta lumea după război, cum să construiască securitatea pentru a evita repetarea vechilor greșeli, cum să apere flancul estic și ce să facă cu așa-numitele „zone gri” – teritorii în care nu există nici pace, nici război. Și aici Moldova ar fi putut să-și joace cartea: să ridice problema Transnistriei. Ar fi trebuit să i se reamintească faptul că acesta este un conflict înghețat cu trupe rusești, un regim separatist și un depozit imens de muniții. Un exemplu clar de „pace proastă” pe care Europa trebuie să o ia în considerare atunci când analizează viitorul continentului”, consideră Terguță.

Potrivit acestuia, președinta Maia Sandu a vorbit despre amenințări hibride, reziliență democratică și integrare europeană, însă „niciun cuvânt despre Transnistria”.

„Tăcerea se datorează probabil „fricii de a irita” Moscova, temându-se de escaladare.” Și acest lucru este trist, pentru că Moldova ar fi putut nu doar să asculte, ci să participe efectiv, demonstrându-și experiența de a trăi într-o „lume fictivă” în care conflictul este folosit ca instrument de presiune. Am avut o șansă să ieșim de la „periferia” securității europene și să vorbim despre amenințările reale la adresa țării noastre — și am ratat-o. Dacă vom continua să rămânem tăcuți, problema transnistreană va rămâne un „dosar pentru mai târziu” pentru Europa. Pentru noi, însă, este una dintre cele mai importante probleme de securitate”, a subliniat Ion Terguță.