Scene periculoase la Bălți: Elevii traversează pe un pod inundat. Reacția Primăriei

Mai mulți elevi au fost surprinși în imagini video și fotografii în timp ce traversau pe balustradele unui pod pietonal inundat peste râul Răut, în municipiul Bălți. Copiii sunt văzuți mergând pe bara metalică laterală a podului, deasupra cursului de apă, întrucât suprafața de trecere era complet acoperită.

Podul a fost inundat după ce, în ultimele zile, topirea zăpezii a dus la creșterea semnificativă a nivelului râului. În imagini se observă că platforma podului este sub apă, iar elevii încearcă să ajungă pe celălalt mal urcând pe balustrade și sprijinindu-se de structura metalică.

Cazul a fost semnalat și pe rețelele sociale, unde internauții au atras atenția asupra riscului major de accident și au cerut intervenția autorităților.

Primăria municipiului Bălți a lansat un apel public către locuitori, în special către părinți, în contextul creșterii nivelului râului Răut. Autoritățile locale precizează că precipitațiile și topirea zăpezii au dus la inundarea mai multor poduri pietonale.

În apropierea acestora au fost instalate benzi de restricție. Municipalitatea îndeamnă cetățenii, în special minorii, să utilizeze drumurile centrale și secundare și să evite zonele afectate. Părinții sunt rugați să discute cu copiii despre respectarea strictă a măsurilor de siguranță și să nu permită accesul în perimetrele periculoase.

Autoritățile fac apel la maximă prudență până la stabilizarea situației.