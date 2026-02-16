Start campaniei electorale la USM: Trei candidați luptă pentru fotoliul de rector, după ce Igor Șarov a anunțat că nu mai candidează pentru al doilea mandat

Alegerile pentru funcția de rector al Universității de Stat din Moldova (USM) vor avea loc pe 3 martie 2026. Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională a publicat lista candidaților eligibili.

Campania electorală pentru alegerea rectorului USM se desfășoară în perioada 16 februarie 2026 – 01 martie 2026.

„Pe durata campaniei electorale, candidații își pot prezenta programele manageriale în fața comunității academice, în condiții egale, prin dezbateri publice organizate de C.D.S.I., întâlniri cu facultățile, departamentele, institutele de cercetare și structurile de autoguvernare studențească, precum și prin alte forme de comunicare aprobate de C.D.S.I., inclusiv în format online, cu respectarea principiilor de transparență și nediscriminare”, precizează Consiliul.

La concurs s-au înscris trei candidați. Este vorba de Otilia Dandara – prim-prorector și prorector pentru activitatea didactică și studențească, Dumitru Dodul – șef al Departamentului Filosofie și Antropologie, și profesorul universitar Florentin Paladi.

Pe 27 ianuarie, actualul rector al Universității de Stat din Moldova, Igor Șarov, a anunțat că nu va candida pentru un al doilea mandat.