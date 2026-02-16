Europa intră în războiul monetar global – euro devine armă economică: Ce înseamnă decizia BCE de a împrumuta băncile centrale din lume

Europa face un pas rar întâlnit în istoria sa economică: transformă moneda într-un instrument geopolitic. Decizia Băncii Centrale Europene de a oferi lichiditate în euro băncilor centrale din întreaga lume marchează începutul unei competiții monetare globale, în care dolarul nu mai este singurul reper, iar modelul folosit de Uniunea Europeană seamănă tot mai mult cu strategia aplicată de China în ultimul deceniu. În spatele argumentelor tehnice privind stabilitatea piețelor se află, de fapt, adaptarea Europei la noua eră a protecționismului și la fragmentarea economiei mondiale în blocuri financiare rivale.

Prăbușirea ordinii globale și încercarea Europei de a reacţiona lovesc centrul nervos al monedei euro. Momentul ales de Christine Lagarde pentru a anunţa cea mai recentă decizie a Băncii Centrale Europene, pe care o prezidează, nu pare a fi o coincidență: anunțul a sosit sâmbătă la Conferința de Securitate de la München, în timpul unei dezbateri pe tema „fragmentării geo-economice”. Ceea ce pare a fi modificarea unei măsuri de politică monetară; în esență, însă, este lansarea unei strategii pentru utilizarea internațională a monedei euro, care însoțește politica europeană de deschidere – după tarifele americane – în faţa acordurilor comerciale din ce în ce mai extinse cu noi regiuni ale lumii, potrivit Corriere, citează Rador Radio România.

Europa intră în războiul monetar global: euro devine armă economică

În acest sens, BCE se inspiră din strategia chineză de expansiune geo-economică din ultimii ani. Și, având în vedere succesul acesteia din urmă, o copiază. La Monaco, Lagarde a anunțat extinderea unei opțiuni pentru băncile centrale din întreaga lume care se vor putea împrumuta direct de la Frankfurt cu până la 50 de miliarde de euro, utilizând drept garanție titluri de creanță europene „premium” (adică, aproape întotdeauna, obligațiuni guvernamentale).

În timpul pandemiei, această opțiune fusese oferită câtorva țări apropiate de Uniunea Europeană, cum ar fi Kosovo. Acum, justificarea lui Lagarde pentru extinderea împrumuturilor în euro la toate țările din întreaga lume se vrea a fi una tehnică: BCE nu dorește ca băncile din restul lumii să fie obligate să vândă masiv titluri de valoare denominate în euro dacă au nevoie de lichiditate în perioadele de stres pe piață. Prin deschiderea acestei ferestre, băncile indiene, braziliene și canadiene vor putea împrumuta monedă europeană de la băncile lor centrale; iar acestea, la rândul lor, vor putea împrumuta de la BCE.

Bruxellesul mută competiția economică din tarife și sancțiuni în sistemul bancar internațional

Până aici, totul e bine. Cel puţin la suprafață, deoarece în realitate, alegerea lui Lagarde este justificată în principal de tulburările din relațiile internaționale declanșate de Donald Trump.

Scopul este de a sprijini noile acorduri de liber schimb pe care Uniunea Europeană le dezvoltă în întreaga lume pentru a depinde mai puţin de piaţa americană: recent cu India, cu puțin timp înainte (dar negociate timp de 25 de ani) cu Mercosur și, probabil, în viitor, cu Indonezia sau Australia. Furnizarea de euro băncilor centrale ale țărilor cu care Europa are acorduri comerciale facilitează plata exporturilor din Italia, Franța sau Germania în întreaga lume, nu în dolari, ci chiar în euro.

Beijingul urmează de ani aceeași strategie în țările emergente către care exportă, de la Argentina la Rusia: impune contracte în yuani și își crește ponderea globală a monedei proprii. Iar acum Europa, în ordinea internațională post-liberală, încearcă să facă același lucru.