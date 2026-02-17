Peste 20 de moldoveni, inclusiv opt copii, sclavi într-o fabrică din Italia

Autoritățile italiene au descoperit în nordul țării un caz grav de exploatare a forței de muncă, într-o hală industrială din localitatea Palazzolo sull’Oglio, provincia Brescia.

În interiorul spațiului, care funcționa ilegal, au fost identificați 23 de cetățeni moldoveni obligați să muncească în condiții improprii, fără contracte legale și fără respectarea normelor minime de securitate.

Printre aceștia se numărau și opt copii, cu vârste între 8 și 16 ani, implicați în activități de producție fără echipamente de protecție și fără condiții adecvate.

Potrivit anchetatorilor, hala era utilizată pentru prelucrarea materialelor plastice și fabricarea de garnituri. Muncitorii erau plătiți la negru, cu sume sub nivelul legal, iar o parte dintre ei locuiau în spații improvizate, în condiții precare.

Cazul a fost descoperit după ce forțele de ordine au observat un volum neobișnuit de mare de deșeuri provenite din activitatea fabricii, fapt ce a dus la declanșarea unui control.

O tânără de 23 de ani, de origine română, considerată responsabilă de administrarea afacerii, este cercetată penal pentru exploatarea ilegală a forței de muncă. Activitatea unității a fost sistată, iar autoritățile au aplicat sancțiuni și confiscări care depășesc 100.000 de euro.

Copiii și familiile lor au fost preluați de serviciile sociale din Italia, iar în cazul adulților fără acte legale au fost inițiate proceduri administrative conform legislației italiene.