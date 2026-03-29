Accident la Ștefan Vodă: Un pasager a murit, iar șoferul a fugit de la locul faptei

Un bărbat de 44 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident rutier produs în dimineața zilei de astăzi, în satul Slobozia, raionul Ștefan Vodă.

Potrivit Poliției, accidentul s-a produs în jurul orei 05:15. Un bărbat de 31 de ani, aflat la volanul unui automobil de marca Mercedes, înmatriculat în alt stat, ar fi pierdut controlul volanului din cauza vitezei excesive.

Mașina a derapat de pe carosabil, s-a izbit într-un copac, iar ulterior a fost proiectată într-un alt copac.

În urma impactului, pasagerul de 44 de ani a decedat pe loc.

După producerea accidentului, șoferul a părăsit locul faptei, însă a fost identificat ulterior de oamenii legii. Acesta urmează să fie reținut pentru 72 de ore.

Potrivit poliției, conducătorul auto a refuzat testarea alcoolscopică și prelevarea probelor biologice.

Oamenii legii întreprind acțiuni pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului.