Accident mortal lângă Valea Perjei: Un stâlp a fost rupt în două în urma impactului

Un bărbat de 49 de ani și-a pierdut viața în urma unui grav accident rutier produs astăzi în apropierea satului Valea Perjei, raionul Taraclia.

Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul se afla la volanul unui automobil de marca Nissan când ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare. Mașina a ieșit de pe carosabil și s-a izbit într-un pilon.

În urma impactului, șoferul a decedat pe loc.

Polițiștii din Taraclia continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.