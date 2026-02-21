După 36 de ani, Moldova renunță la regula sovietică privind ora oficială. Sistemul este aliniat la standardele UE

Guvernul Republicii Moldova pregătește abrogarea Hotărârii Sovietului Miniștrilor al RSS Moldovenești nr. 132 din 1990, actul normativ care a reglementat până în prezent modul de calculare a timpului pe teritoriul republicii. Măsura este prevăzută într-un nou proiect de hotărâre privind ora oficială și orarul de vară și urmează să fie aprobat în data de 25 februarie în ședință.

Documentul din 1990, adoptat în perioada sovietică, a stabilit pentru prima dată cadrul juridic privind fusul orar și schimbarea sezonieră a orei în Moldova, sincronizând republica cu sistemul unional. Noua inițiativă a Guvernului urmărește eliminarea acestei reglementări considerate depășite și înlocuirea ei cu un cadru modern, aliniat la normele Uniunii Europene.

Potrivit proiectului, se propune expres abrogarea actului sovietic „pentru degrevarea legislației de normele desuete” și pentru clarificarea regimului juridic al orei oficiale

Hotărârea nr. 132/1990 a Sovietului Miniștrilor al RSS Moldovenești a fost actul care a introdus și a reglementat sistemul modern de calcul al timpului (fus orar și ora de vară) pe teritoriul Moldovei sovietice.

În esență, documentul stabilea fusul orar oficial și modul de aplicare a orei de vară. Potrivit hotărârii, RSS Moldovenească urma timpul stabilit în cadrul sistemului unional sovietic (UTC+2 iarna și UTC+3 vara la acea dată), fiind fixat modul de calcul al orei oficiale pe întreg teritoriul republicii. Practic, măsura urmărea uniformizarea cu sistemul de timp aplicat la nivelul Uniunii Sovietice.

Ce înseamnă pentru oameni

Pentru cetățeni, viața de zi cu zi nu se schimbă.

Moldova rămâne la UTC+2 ca oră oficială;

ca oră oficială; ceasurile vor continua să se dea înainte primăvara și înapoi toamna;

calendarul va rămâne sincronizat cu Uniunea Europeană.

Diferența este mai ales juridică și simbolică: țara nu va mai avea la bază o regulă adoptată în perioada sovietică.

De ce se face schimbarea

Potrivit autorilor, scopul este:

eliminarea unei reglementări vechi din 1990;

alinierea legislației la normele UE;

evitarea neclarităților privind ora oficială.

Noua hotărâre stabilește explicit că ora oficială a Republicii Moldova este UTC+2 și menține aplicarea orarului de vară în aceleași condiții ca în statele europene.

Nu se renunță la ora de vară

Important: proiectul nu anulează schimbarea orei. Moldova va continua:

să treacă la ora de vară în ultima duminică din martie;

să revină la ora standard în ultima duminică din octombrie.