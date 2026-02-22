Estonia pregătește confiscarea activelor rusești. Banii vor ajunge în Ucraina

Estonia analizează posibilitatea de a confisca active rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina, în eventualitatea în care Moscova ar refuza să achite despăgubiri stabilite de instanțele internaționale pentru daunele provocate de război.

Potrivit declarațiilor ministrului eston de externe, Margus Tsahkna, baza juridică necesară a fost deja creată, iar Tallinn coordonează cu autoritățile ucrainene pașii următori. Oficialul a precizat că intențiile Estoniei au un caracter preventiv și vizează un scenariu în care, după încheierea conflictului, instanțele internaționale de la Haga ar stabili despăgubiri în favoarea Ucrainei, iar Rusia ar refuza plata acestora.

În acest context, Estonia ar putea recurge la un mecanism care să permită utilizarea activelor private înghețate ale cetățenilor ruși pentru compensarea prejudiciilor.

Deși legea națională a fost adoptată, aplicarea ei rămâne complexă. Activele supuse sancțiunilor Uniunii Europene pot fi înghețate, însă cadrul normativ nu prevede o procedură automată de confiscare. Estonia a fost, în ultimii ani, unul dintre principalii susținători ai utilizării activelor rusești pentru sprijinirea Ucrainei și a început încă din 2023 elaborarea legislației în acest sens.

Valoarea totală a activelor blocate în Estonia este estimată la 37–39 de milioane de euro. O parte semnificativă ar fi legată de tranzitul îngrășămintelor rusești.

Rusia a avertizat că ar putea adopta măsuri de retorsiune. Printre posibilele reacții sunt menționate restricții privind activitățile economice estoniene în zonele de frontieră, inclusiv pescuitul și transportul maritim, precum și revizuirea accesului navelor estoniene la apele teritoriale ruse.

La nivelul Uniunii Europene nu există încă un consens privind confiscarea totală a activelor rusești. Peste 200 de miliarde de euro în active suverane și private rusești sunt blocate în UE. O parte considerabilă, aproximativ 224,5 miliarde de dolari, este administrată de depozitarul belgian Euroclear.

În timp ce Estonia, Lituania, Letonia, Polonia și alte state susțin o abordare fermă, Belgia, Italia și Franța își exprimă rezerve din cauza riscurilor juridice și financiare asociate unei confiscări directe.