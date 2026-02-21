Razie antidrog în localurile din Chișinău: Trei rețineri și 29 de persoane testate

Poliția a intervenit noaptea trecută în mai multe localuri de agrement din Capitală, în baza unor informații operative, în contextul intensificării acțiunilor de prevenire și combatere a consumului și circulației ilegale a substanțelor narcotice.

Operațiunile au fost desfășurate de polițiștii din Chișinău, cu sprijinul angajaților Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger”.

În urma controalelor efectuate, oamenii legii au depistat mai multe tipuri de substanțe narcotice. Totodată, 29 de persoane au fost testate pentru a se stabili dacă au consumat droguri.

Pe marginea faptelor documentate au fost inițiate 3 procese penale, fiind reținute 3 persoane. De asemenea, au fost întocmite 19 procese contravenționale.

Reprezentanții Poliției au precizat că toate măsurile au fost desfășurate cu respectarea strictă a cadrului legal și a drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate.

Instituția reiterează că nu tolerează consumul și circulația ilegală a drogurilor și anunță că va continua acțiunile ferme pentru prevenirea și combaterea acestui fenomen în Capitală.

Amintim că vineri, 20 februarie, în fața Ministerului Afacerilor Interne a avut loc un protest. Participanții au acuzat folosirea disproporționată a forței la petreceri de muzică electronică și au cerut renunțarea la utilizarea trupelor speciale, inclusiv BPDS Fulger, la controalele de rutină.

Protestul a fost inițiat după o razie antidrog desfășurată anterior într-un local de agrement din Capitală, când polițiștii au verificat peste 100 de persoane, iar 19 au fost conduse pentru expertiză narcologică.

Atunci, oamenii legii au anunțat ridicarea mai multor tipuri de substanțe narcotice și au declarat că vor interveni ferm ori de câte ori există suspiciuni privind consumul sau distribuirea drogurilor.