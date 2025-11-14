VIDEO | Alexandru Tănase recomandă guvernării PAS să acorde mai multă atenție relației frățești cu România: „Este singurul nostru aliat firesc”

Relația cu Bucureștiul este tratată la Chișinău cu prudență excesivă, deși este vorba despre singurul aliat sincer și stabil pentru Republica Moldova. Opinia aparține fostului președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, care s-a referit, în cadrul emisiunii „Contrasens” de la ZIUA.md, la încercările constante ale guvernării PAS de a face abstracție, inclusiv la nivel declarativ, de importanța parteneriatului strategic cu România.

Tănase a subliniat că singurul aliat cu adevărat durabil al Chișinăului rămâne România, de aceea, efortul său în sprijinirea Republicii Moldova ar trebui menționat aparte, nu la pachet cu ceilalți.

„Mi-ar fi plăcut și mie mai mult ca de fiecare dată când se vorbește despre integrarea europeană, să fie pomenit neapărat și contextul românesc. Această mențiune este una absolut necesară”, a atras atenția Alexandru Tănase.

El a subliniat, în context, că relațiile cu alte state europene, deși importante, nu reprezintă garanții pe termen lung și a explicat fragilitatea acestor legături făcând trimitere la precedente din istorie.

„A fost cancelarul german, premierul polonez, președintele francez, dar astea nu sunt relații care, într-un fel sau altul, denotă durabilitate. Este o relație personală între președinta doamnă Sandu… contextuală, sigur. (…) „Germania a fost acel stat care, la un moment dat, a însemnat pactul Molotov-Ribbentrop și a acceptat decuparea acestei teritorii din statul român și lipirea la Uniunea Sovietică, cu toate consecințele dramatice pe care le-am suportat noi”, a spus fostul președinte al CC.

De aceea, crede el, atitudinea față de România ar trebui să fie mai responsabilă.

„Singurul nostru aliat firesc, natural, dezinteresat, indiferent cine ar fi la guvernare, este România. Altul nu îl avem. Noi depindem în totalitate de statul român. Nu este vorba doar de o dependență economică, este vorba de o dependență morală, ideologică și identitară”, a adăugat Tănase.

Mai mult, el a atras atenția că partidul aflat astăzi la guvernare evită conturarea clară a unei viziuni naționale și asumarea identității românești.

„Actuala guvernare este cumva inodoră și incoloră la acest subiect. Ei nu au o coloratură națională foarte clară. Sunt ancorați în altă zonă a valorilor politice, care nu sunt prea apropiate de valorile naționale. (…) Nu am observat acțiuni mai curajoase din partea Chișinăului în ultimii cinci ani care ar veni să accentueze relația specială cu România. Chiar dacă sunt scrise în limbaj diplomatic sau de lemn, ai senzația că nu sunt duse până la capăt. Sunt spuse pe jumătate pentru a nu deranja nu știu pe cine”, a menționat Alexandru Tănase.