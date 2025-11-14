O dronă rusească a lovit o piață de lângă Odesa. Doi oameni au murit în urma atacului

O dronă rusească a lovit în această dimineață în piața centrală din Cernomorsk, în apropiere de Odesa, provocând victime și pagube semnificative, transmite corespondentul publicației Dumskaya.

Potrivit datelor preliminare furnizate de administrația regională, doi oameni au fost uciși, iar alți șapte au fost răniți, unii fiind în stare gravă. Bilanțul este în curs de actualizare.

„Potrivit datelor preliminare, doi oameni au murit, iar alți șapte au fost răniți, unii în stare gravă. Informațiile privind victimele sunt în curs de actualizare. Explozia a avariat piața centrală, fațadele magazinelor și transportul privat. Unda de șoc a spart geamurile colegiului aflat în apropiere. La fața locului lucrează salvatorii și toate serviciile de urgență”, a declarat șeful Administrației Militare Regionale Odesa, Oleg Kiper.

Explozia a avariat piața, fațadele magazinelor din zonă și mai multe vehicule. Unda de șoc a spart geamurile colegiului aflat în apropiere. Drona ar fi lovit direct într-un autoturism din al cărui portbagaj se vindeau cartofi, unde se formase o mică coadă.