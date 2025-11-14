VIDEO | Alexandru Tănase, despre programul de guvernare al noului cabinet de miniștri: „Am impresia că a fost scris pe genunchi, pe coridoare”

Programul de guvernare prezentat de premierul Alexandru Munteanu în plenul Parlamentului este „diluat” și pare că a fost scris „pe genunchi”, de oameni care în viața lor nu au mai scris asemenea documente. Declarația aparține fostului președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, în cadrul emisiunii „Contrasens” de la ZIUA.md. Potrivit lui, „citind acest document, nu rămâi cu senzația că înțelegi care este identitatea politică a acestui guvern”.

„Eu risc să fac o anumită presupunere, dar o să pară mai deocheată. Dar, sincer să fiu documentul acesta am impresia că a fost scris așa, pe genunchi, în coridoare, undeva, de oameni care în viața lor nu au mai scris asemenea documente. Eu am participat la elaborarea a două programe de guvernare. Vreau să vă zic că e un exercițiu destul de complicat. E un exercițiu care îți ia timp. Când fiecare viitor membru de guvern, pe zona sa de responsabilitate, trebuie să vină și să formuleze o serie de idei fundamentate politic, care cumva ar marca actul de guvernare și ar da o anumită identitate politică a actului de guvernare. Ceea ce nu e o chestie simplă. Ăsta nu este un program de planificarea a activității, nici unul de identificare a unor activități tehnice. Citind acest document, nu rămâi cu senzația că înțelegi care este identitatea politică a acestui guvern”, a declarat Alexandru Tănase.