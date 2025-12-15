Acuzații grave la Administrația Națională a Drumurilor. A fost sesizată Procuratura

Potrivit demersului, în anul 2023, la un imobil situat pe strada Sfânta Vineri din Chișinău ar fi fost efectuate lucrări de înlocuire a ferestrelor și a tâmplăriei exterioare, în valoare de aproximativ 2 milioane de lei. Imobilul nu s-ar fi aflat în evidența contabilă a instituției, iar lucrările ar fi fost contractate direct, fără organizarea unei proceduri de achiziție publică.

Autorii demersului mai susțin că Administrația Națională a Drumurilor ar fi achitat despăgubiri de circa 15 milioane de lei foștilor proprietari ai imobilului, deși acesta se afla în gestiunea Agenției Proprietății Publice și era implicat într-un litigiu, iar Administrația Națională a Drumurilor nu avea calitatea de proprietar.

Potrivit documentului, lucrările ar fi fost realizate fără documentație tehnică de proiect și fără autorizație de construire. Ulterior, în anul 2024, ar fi fost inițiată o procedură de achiziție pentru servicii de proiectare, deși intervențiile fuseseră deja executate, fapt care, potrivit autorilor, ar indica posibile falsuri sau tentative de acoperire a neregulilor.

În demers sunt semnalate și practici considerate abuzive în relația cu agenții economici. Astfel, în perioada 2022–2024, mai multe firme contractate ar fi fost obligate să execute, din resurse proprii, lucrări suplimentare precum cosirea ierbii, evacuarea frunzelor și alte activități neprevăzute în contracte, lucrări care ar fi trebuit realizate fie de instituție, fie prin contracte distincte, încheiate legal.

Autorii documentului invocă și posibile conflicte de interese, favorizări în atribuirea contractelor și promovări pe criterii de rudenie. În acest context, este menționată lipsa de reacție a actualului șef al Serviciului Control Intern, în condițiile în care, pe perioada derulării unor contracte sensibile, ar fi fost raportate creșteri neobișnuite ale donațiilor către un ONG condus de soția acestuia. Autorii solicită verificarea sursei fondurilor și a eventualei legături cu activitatea instituției.

De asemenea, în demers se afirmă că mai mulți angajați ar fi fost constrânși să semneze documente privind lucrări neconforme, pentru a acoperi intervenții realizate ilegal. Este menționată și menținerea unor persoane în funcții de conducere fără studii de specialitate, care ar fi urmat ulterior cursuri de masterat pentru a-și justifica funcțiile ocupate.

Autorii mai susțin că, în ultimii ani, o parte din conducerea instituției ar fi obținut calificări similare și ar fi fost ulterior atestată în domeniu, situație pusă pe seama relațiilor de rudenie cu actualul director general. În document se vorbește și despre un climat de presiune și intimidare asupra personalului și a unor agenți economici.

Serviciul Control Intern solicită inițierea unei investigații complexe pentru perioada 2021–2025, desfășurarea unui audit intern și extern, identificarea și recuperarea prejudiciilor cauzate bugetului public, precum și transmiterea materialelor către organele de urmărire penală. Totodată, se cere publicarea concluziilor anchetei pentru restabilirea transparenței și a încrederii publice.