Ce este al 13-lea salariu, cum se calculează și cine îl primește în R. Moldova

Al 13-lea salariu reprezintă o recompensă pentru angajați la finalul anului. În documente, acesta nu se consideră salariu, ci premiu anual, și este reglementat strict pentru sectorul bugetar.

Premiul anual se acordă angajaților din sectorul public, inclusiv personal didactic și științifico-didactic; persoanele cu funcții de demnitate publică și angajații cabinetelor acestora; funcționari publici, inclusiv cu statut special; personalul cu funcții speciale din domeniul apărării, securității și ordinii publice; angajați ai instituțiilor bugetare finanțate din bugetul de stat sau local; personalul Casei Naționale de Asigurări Sociale.

Premiul se acordă proporțional cu timpul lucrat, inclusiv pentru cei care s-au transferat, au ieșit la pensie sau și-au încetat contractul, cu condiția ca activitatea să fi fost eficientă și fără sancțiuni disciplinare.

Companiile private nu sunt obligate să acorde al 13-lea salariu, dar pot face acest lucru benevol.

Mărimea premiului

Pentru sectorul bugetar, premiul anual nu poate depăși 50% din salariul de bază de la 30 noiembrie sau ultima zi lucrătoare. Persoanele cu funcții de demnitate publică primesc 50% proporțional cu timpul efectiv lucrat la încetarea mandatului. În sectorul privat, cuantumul depinde de politica angajatorului.

Calculul premiului

Premiul anual se calculează proporțional cu zilele efectiv lucrate, incluzând deplasările în interes de serviciu și cursurile de instruire inițiate de angajator. Nu se includ perioade precum: concediu medical sau fără plată, grevă, absențe nemotivate, concediu pentru îngrijirea copilului, sau cursuri de formare profesională la inițiativa angajatului.

Formula generală: Salariul de bază × procentul acordat ÷ numărul total de zile lucrătoare × zilele efectiv lucrate = premiu anual.

Premiul anual este supus impozitului pe venit, ca și salariul obișnuit.