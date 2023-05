Adunarea Națională „Moldova Europeană”: Ambasadorii SUA, UE și României au venit să susțină cetățenii din PMAN

Ambasadorii Statelor Unite, Uniunii Europene, precum și cel al României i-au susținut astăzi pe cetățenii adunați în Piața Marii Adunări Naționale, care doresc un viitor european pentru Republica Moldova.

Ambasadorul SUA la Chișinău, Kent D. Logsdon, a menționat că Statele Unite susțin viitorul european al R. Moldova și speră că acesta va fi unul favorabil pentru cetățeni, scrie Deschide.md.

„Ambasada SUA este mândră să susțină parcursul european al Republicii Moldova. Ambasadorul Logsdon s-a alăturat Adunării de astăzi de la Chișinău pentru a demonstra angajamentul nostru de a conlucra cu Republica Moldova pentru a construi un viitor democratic, prosper și sigur”, se menționează în mesajul adresat de reprezentanța diplomatică a Washington-ului.

Cu un mesaj de înaltă apreciere și susținere a venit și ambasadorul UE la Chișinău, Janis Mazeiks.

„Sunt bucuros să fiu martor al unei Adunări Naționale convocată de președintele Maia Sandu, prin care a fost reafirmată opțiunea europeană a cetățenilor din Moldova. Mii de oameni, sute de drapele ale Uniunii Europene și ale Moldovei. De asemenea, am fost înduioșat să văd primirea din partea publicului a mesajului adresat de Roberta Metsola, președintele Parlamentului European”, a scris Janis Mazeiks.

Și ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, a venit cu un mesaj, prin care a susținut acest deziderat al Republicii Moldova.

„Moldova Europeană – azi, la Chișinău. Europa unește. Together We Are Strong (trad – Împreună suntem puternici)”, a scris Cristian-Leon Țurcanu pe pagina sa de Facebook.

Menționăm, că astăzi în centrul capitalei a avut loc o Adunare Națională în cadrul căreia oamenii și-au confirmat susținerea față de parcursul european al Republicii Moldova. Cu mesaje de mulțumire și încurajare au venit președintele țării, Maia Sandu, președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, marele maestru compozitor Eugen Doga, campioana olimpică Irina Rîngaci, scriitori, oameni din Diasporă. În cadrul Adunării a fost aprobată o Rezoluție, privind aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană, apoi după momentele solemne a urmat un concert susținut de marii artiști ai țării.

