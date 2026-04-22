Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”.

Decizia a fost pronunțată astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, prin cumul al pedepselor. Acesta nu a fost prezent la ședința de pronunțare.

Vlad Plahotniuc fost condamnat pe mai multe capete de acuzare, inclusiv crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Pe parcursul procesului, fostul lider politic a pledat nevinovat și a respins toate acuzațiile. Decizia instanței poate fi contestată la Curtea de Apel.

„Vom analiza argumentele care sunt în sentință pentru a decide asupra contestării deciziei”, a declarat procurorul de caz.

Avocații lui Vlad Plahotniuc resping sentința și anunță că o vor contesta la Curtea de Apel. „Apărarea va formula apel și va uza de toate căile legale interne și internaționale pentru anularea acestei sentințe. Decizia a fost luată în grabă și sub presiune enormă din partea politicului”, a declarat Lucian Rogac.

Vlad Plahotniuc a fost reținut în Grecia pe 22 iulie 2025 și extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie. În prezent, acesta se află în arest preventiv în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău.