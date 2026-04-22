Șefa MAI evită să dea detalii despre obiectele interzise ridicate la IP Botanica

Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a evitat să dea detalii despre obiectele interzise ridicate în cadrul perchezițiilor efectuate la Inspectoratul de Poliție Botanica, în dosarul de corupție. Potrivit ei, obiectele au fost transmise spre expertiză, iar mai multe informații vor fi prezentate în timpul apropiat.

Potrivit ministrei, obiectele ridicate fac parte din materialul probator, iar rezultatele expertizelor vor fi comunicate ulterior.

„Să așteptăm măcar 24 de ore, ca să fie examinate toate aspectele, inclusiv de către CNA, după care vom reveni cu toate precizările necesare”, a declarat Daniella Misail-Nichitin pentru presă.

Ministra a reiterat informațiile transmise anterior de CNA și Inspectoratul General al Poliției privind suspendarea din funcție a celor șase persoane reținute, pentru a asigura desfășurarea imparțială a anchetei. Potrivit ei, MAI aplică o politică de toleranță zero față de orice acte de corupție sau acțiuni ilegale comise de angajați.

Potrivit CNA, angajații IP Botanica sunt bănuiți că ar fi pretins și primit sistematic sume între 3 și 10 mii de dolari, inclusiv în numerar și criptomonede, de la persoane implicate în traficul și consumul de droguri. În dosarul de corupție au fost efectuate peste 30 de percheziții în Chișinău, inclusiv la birourile suspecților.