Statul va încasa peste 60 de milioane de dolari prejudicii de la fostul lider PD

Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, condamnat astăzi la 19 de ani închisoare, este obligat să achite, în contul statului, suma de 60 de milioane de dolari – valoarea prejudiciului cauzat.

Decizia a fost luată astăzi, 22 aprilie.

„Acțiunea civilă depusă de partea civilă, Ministerul Finanțelor, se admite integral. Se încasează de la Vladimir Gheorghe, în beneficiul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin infracțiune, suma de 39.283.949 dolari SUA, precum și 3.500.518,705 euro, precum și dobânzile calculate în baza acestora, respectiv 18.770.094 dolari SUA și 1.681.266 euro, convertite în moneda națională cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data executării sentinței”, a declarat judecătorul Sergiu Stratan.