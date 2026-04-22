Polițiști reținuți pentru corupție: Berlinschii cere demisia ministrei de Interne

Partidul Nostru cere demisia ministrei de Interne, Daniella Misail-Nichitin, după anunțul făcut de Centrul Național Anticorupție privind reținerea a șase angajați ai Inspectoratului de Poliție sectorul Botanica, acuzați de implicare în acte de corupție.

Potrivit deputatului Alexandr Berlinschii, această situație demonstrează că fenomenul corupției în structurile de forță nu este unul izolat. Totodată, parlamentarul a făcut trimitere la declarațiile anterioare ale ministrei de Interne, Daniella Misail-Nichitin, susținând că, potrivit datelor prezentate în Parlament pentru perioada 2020–2025, funcționari ai MAI, ai Serviciului Vamal sau ai CNA nu ar fi fost documentați penal.

„Din cele declarate în plen rezultă că doamna ministră nu cunoaște ce se întâmplă în sistem sau nu este informată despre implicarea unor angajați ai poliției în protejarea traficului de droguri prin solicitarea de mită”, a declarat deputatul.