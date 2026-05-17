Partidul Liberal cere demisia conducerii TRM după votul juriului la Eurovision

Partidul Liberal a criticat dur votul acordat de juriul Republicii Moldova reprezentantei României în finala Eurovision 2026 și a cerut demisia conducerii Companiei „Teleradio-Moldova” (TRM), acuzând instituția că a prejudiciat imaginea Republicii Moldova și a ignorat votul publicului.

Într-o declarație publicată pe 17 mai, formațiunea susține că acordarea a doar trei puncte României din partea juriului reprezintă „o palmă” dată atât României, cât și cetățenilor din Republica Moldova „care simt românește”.

Liberalii au subliniat că publicul din Republica Moldova a oferit punctajul maxim – 12 puncte – reprezentantei României, Alexandra Căpitănescu, și au calificat votul juriului drept „un vot politic și un vot între vecini”.

„Nici în perioada când erau comuniștii la putere nu se întâmpla așa ceva. Republica Moldova acorda aproape mereu 12 puncte României”, se arată în declarația formațiunii.

Partidul Liberal afirmă că diferența dintre votul publicului și cel al juriului a provocat nemulțumiri în România și a cerut ca lista membrilor juriului să fie făcută publică.

Totodată, formațiunea solicită demisia conducerii Instituției Publice Compania „Teleradio-Moldova”, responsabilă de organizarea participării Republicii Moldova la Eurovision.

În declarație, liberalii au criticat și faptul că juriul Republicii Moldova nu a acordat niciun punct Ucrainei.

„Vecinii se susțin mereu, iar juriul din Republica Moldova a sabotat dorința cetățenilor din Republica Moldova”, susține formațiunea.

Decizia juriului Republicii Moldova de a acorda doar trei puncte României a provocat un val de critici pe rețelele sociale. Mai mulți jurnaliști și persoane publice au cerut explicații din partea TRM și au criticat diferența dintre votul juriului și cel al publicului.

În finala Eurovision 2026, România s-a clasat pe locul 3, cu 296 de puncte, după ce a obținut 232 de puncte din partea publicului. Republica Moldova, reprezentată de Satoshi, cu piesa „Viva, Moldova!”, s-a clasat pe locul 8, acumulând 226 de puncte.

Juriul din Republica Moldova a acordat punctajul maxim de 12 puncte Poloniei, 10 puncte Israelului, 8 puncte Greciei, 3 puncte României și niciun punct Ucrainei. Juriul din România i-a acordat Republicii Moldova 10 puncte.