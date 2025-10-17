Panicǎ și ușurare la Aeroportul Chișinău – alerta cu bombă s-a dovedit falsă

La Aeroportul Internațional Chișinău s-a instalat panica, după ce scanerele de securitate au semnalat un posibil dispozitiv exploziv într-o valiză destinată unui zbor spre Milano. Bagajul a fost abandonat de un cetățean albanez, care a fugit imediat din incintă și s-ar fi îndreptat spre Sîngera, potrivit autorităților. Situația a declanșat o amplă operațiune a forțelor de ordine, iar zeci de pasageri au fost evacuați preventiv.

Oamenii legii au pornit în căutarea bărbatului, în timp ce geniștii au analizat valiza suspectă pentru a o dezamorsa. Zona a fost izolată complet, iar activitatea aeroportului a fost suspendată temporar. Imaginile de pe camerele de supraveghere au fost verificate cadru cu cadru, iar traficul aerian a fost deviat spre alte porți.

După mai bine de o oră de tensiune și incertitudine, echipele specializate au finalizat verificările. Rezultatul – o alertă falsă. În interiorul bagajului nu au fost găsite substanțe periculoase sau dispozitive explozive, au confirmat autoritățile.

Aeroportul și-a reluat activitatea normală, iar pasagerii au fost redirecționați către zborurile programate. Incidentul, deși s-a încheiat fără victime, a ridicat semne de întrebare privind nivelul de securitate și comportamentul suspect al unor pasageri.

Poliția și serviciile de securitate analizează acum modul în care a fost gestionată alerta și dacă bărbatul albanez a comis vreo infracțiune prin abandonarea bagajului. Cazul rămâne sub investigație.