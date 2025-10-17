Președintele convoacă noul Parlament: Prima ședință, pe 22 octombrie

Președintele R. Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi decretul privind convocarea Parlamentului Republicii Moldova de Legislatura a XII-a.

Conform documentului prezidențial, prima ședință a noului Legislativ va avea loc miercuri, 22 octombrie, începând cu ora 10:00. În cadrul acesteia, deputații urmează să aleagă organele de conducere și de lucru ale Parlamentului, inclusiv președintele Legislativului, vicepreședinții, Biroul permanent și comisiile de specialitate.

Totodată, noul Parlament urmează să inițieze procedurile de desemnare și învestire a unui nou Guvern, proces care va începe după constituirea fracțiunilor parlamentare.

Pe 16 octombrie, Curtea Constituțională (CCM) a validat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie, confirmând legalitatea procesului electoral și mandatele celor 101 deputați aleși.

Potrivit raportului CEC, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut majoritatea locurilor în Parlament – 55 de mandate, fiind urmat de Blocul Electoral „Patriotic” – 26 de mandate, Blocul Electoral „Alternativa” – 8 mandate, iar Partidul „Nostru” și Partidul „Democrația Acasă” – câte șase mandate.

Partidul Acțiune și Solidaritate, care deține majoritatea parlamentară, a anunțat deja că îl va propune pentru această funcție pe Alexandru Munteanu.

Premierul desemnat va avea 15 zile pentru a-și forma echipa guvernamentală, a elabora programul de activitate și a solicita votul de încredere al Parlamentului.

Pentru a fi învestit, noul Executiv are nevoie de cel puțin 51 de voturi. După vot, președintele R. Moldova, Maia Sandu, va semna decretul de numire în funcție, iar membrii Guvernului vor depune jurământul.