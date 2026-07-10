Afacerea lui Trubca de la Trușeni: Constructorul, implicat într-un alt scandal

Compania care construiește complexul imobiliar din Trușeni în care este implicat deputatul PAS Alexandr Trubca se află în centrul unui alt scandal imobiliar. Potrivit unei investigații RISE Moldova, firma are suspendate, printr-o decizie irevocabilă, autorizațiile pentru construcția unor blocuri de până la 22 de etaje pe strada Bucovina din Chișinău, însă lucrările pe șantier ar continua.

Este vorba despre Estate Invest Company, compania care construiește și proiectul imobiliar din Trușeni dezvoltat în baza unui parteneriat ce implică trei firme, inclusiv cea fondată de deputatul PAS Alexandr Trubca, transmite RISE Moldova.

Trubca a fondat în 2024 o companie care are drept activitate principală declarată consultanța în tehnologia informației, însă deputatul a recunoscut că aceasta a fost creată pentru o investiție imobiliară.

Firma parlamentarului, împreună cu alte două companii, printre care una a fostului deputat PAS Viorel Barda, a cumpărat un teren de 80 de ari în comuna Trușeni. Potrivit declarațiilor lui Trubca, terenul ar fi costat 800.000 de euro. Pe acest teren este dezvoltat complexul imobiliar construit de Estate Invest Company.

Aceeași companie se află însă în centrul unei dispute privind un alt proiect imobiliar, planificat pe strada Bucovina 3 din Chișinău, în apropiere de Port Mall.

Potrivit investigației, dezvoltatorul a obținut de la Primăria Chișinău două autorizații pentru construcția complexului locativ. Proiectul a provocat nemulțumirea locuitorilor din zonă, care au reclamat proporțiile construcției și riscul ca blocurile să umbrească locuințele cu două niveluri din vecinătate.

În urma unei petiții depuse de locatari, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică a constatat abateri majore de la documentația de urbanism. Mai exact, coeficientul de utilizare a terenului ar fi ajuns la 5,36, deși limita stabilită prin Regulamentul local de urbanism era de 5,0.

De asemenea, proiectul ar fi depășit limitele admise de înălțime și nu ar fi respectat distanțele minime legale față de hotarele proprietăților vecine. În aceste condiții, la 26 decembrie 2025, Inspectoratul a suspendat ambele autorizații de construcție și a cerut în instanță anularea lor. Procesul privind anularea autorizațiilor continuă.

Dezvoltatorul a contestat suspendarea, iar Judecătoria Chișinău i-a dat inițial câștig de cauză, suspendând decizia Inspectoratului și permițând temporar continuarea lucrărilor. Prima instanță a considerat că autoritatea putea interveni doar în termen de 30 de zile de la emiterea autorizațiilor și că nu fusese demonstrat un pericol iminent pentru siguranța publică sau pentru monumentele istorice.

Inspectoratul a contestat însă această încheiere și a avertizat că, dacă lucrările continuă pe durata procesului, complexul ar putea fi finalizat înainte de pronunțarea unei hotărâri privind legalitatea autorizațiilor. În cazul unei eventuale anulări definitive, demolarea unor blocuri de 22 de etaje ar deveni extrem de dificilă sau chiar imposibilă, cu riscul producerii unui prejudiciu ireparabil interesului public și vecinilor.

La 25 mai 2026, instanța de recurs a admis argumentele Inspectoratului, a anulat încheierea primei instanțe și a respins cererea dezvoltatorului. Decizia este irevocabilă, iar cele două autorizații de construcție rămân suspendate până la soluționarea procesului privind anularea lor.

Cu toate acestea, RISE Moldova scrie că șantierul ar continua să fie activ la mai bine de o lună de la pronunțarea deciziei. Locuitorii din zonă susțin că muncitorii ar lucra inclusiv până la orele 22:00–23:00.

Președintele Asociației de locatari, Andrian Burduja, a declarat pentru RISE Moldova că a chemat de două ori Poliția în ultimele luni pentru a semnala încălcarea programului de lucru. Potrivit acestuia, locatarii au aflat recent că lucrările ar trebui oprite, după ce decizia instanței a fost publicată pe portalul instanțelor. El susține că nu a primit deocamdată răspuns la sesizările adresate Poliției.

Jurnaliștii l-au întrebat pe administratorul Estate Invest Company, Ion Magaliuc, în baza cărui temei legal continuă construcția, însă acesta nu a oferit un răspuns până la publicarea investigației.

Cazul de pe strada Bucovina are și o componentă de integritate. În decembrie 2025, Autoritatea Națională de Integritate a constatat că Igor Vrabie, șef adjunct al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare din Chișinău, a admis un conflict de interese atunci când a semnat autorizația de construcție pentru Estate Invest Company.

RISE Moldova a relatat anterior că funcționarul cumpărase pe datorie un duplex în valoare de 350.000 de euro de la administratorul companiei de construcții, la doar o săptămână după ce semnase autorizația. Pentru că se afla la prima abatere, Vrabie a fost sancționat cu amendă. Acesta a contestat actul ANI în instanță.

Totodată, ANI desfășoară un control al averii lui Igor Vrabie. Potrivit investigației, în urma verificării prealabile a fost constatată existența unei diferențe substanțiale între venituri și cheltuieli, pe de o parte, și averea dobândită, pe de altă parte.

RISE Moldova mai scrie că administratorul Estate Invest Company, Ion Magaliuc, și concubina acestuia s-au numărat printre cei mai mari donatori persoane fizice ai PAS în campania pentru alegerile parlamentare din toamna anului 2025. Fiecare ar fi donat câte 80.000 de lei formațiunii.

Alexandr Trubca a respins ideea că ar fi putut cunoaște aceste evoluții la momentul intrării în afacerea imobiliară. Într-o conferință de presă susținută pe 8 iulie, deputatul a declarat că, atunci când contractul a fost semnat, pe 4 martie 2025, nu avea de unde să știe că administratorul Estate Invest Company urma să doneze bani PAS peste șase-șapte luni.

Parlamentarul a mai susținut că, la momentul semnării contractului, nu putea anticipa nici că firma de construcții urma să ajungă, în decembrie 2025, în centrul problemelor privind un alt complex imobiliar dezvoltat în Chișinău.