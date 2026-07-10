Filat, ironic după acuzațiile PAS: Să stea Grosu câteva zile la Penitenciarul nr. 13

Fostul prim-ministru Vlad Filat a ironizat declarațiile liderilor PAS, potrivit cărora scandalurile recente din jurul partidului de guvernământ ar fi parte a unui „atac concertat al grupărilor oligarhico-criminale”, coordonat de fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc.

În cadrul unei emisiuni, Filat i-a recomandat președintelui Parlamentului, Igor Grosu, să petreacă câteva zile în Penitenciarul nr. 13 pentru a vedea dacă este posibilă coordonarea unor asemenea acțiuni din detenție.

„Eu i-aș recomanda lui Grosu să încerce vreo două-trei zile la Penitenciarul nr. 13, într-o celulă. Să i se creeze confortul care trebuie și să vadă ce se poate realiza de acolo”, a declarat fostul premier.

Filat a pus la îndoială afirmațiile potrivit cărora Plahotniuc ar coordona din penitenciar atacurile la adresa guvernării.

„SIS-ul știe ce fac rușii, dar, foarte interesant, nu știe ce face Plahotniuc în celula din penitenciar, că dirijează astfel de lucruri”, a spus acesta.

Fostul premier a calificat explicațiile oferite de guvernare drept lipsite de credibilitate și a acuzat PAS că încearcă să inducă în eroare opinia publică.

„Pe de o parte e amuzant, chiar halucinant, dar pe mine mă deranjează cel mai tare altceva: ei îi iau pe oameni de proști. Ei vorbesc și au senzația că cei care îi ascultă nu au capacitatea de a analiza, de a înțelege procesele”, a afirmat Filat.

Totodată, el a susținut că fostul lider democrat ar trebui lăsat să-și rezolve problemele în justiție.

„Eu cred că lui Plahotniuc trebuie să i se ofere liniște și condiții în care să-și rezolve problemele cu justiția. Încercarea aceasta de a-l readuce în dezbaterile politice este, pe de o parte, contraproductivă pentru guvernare, iar pe de altă parte, contraproductivă și pentru el”, a declarat fostul șef al Executivului.

Filat a mai respins ideea că Moscova sau grupările oligarhice ar fi responsabile de scandalurile recente din jurul guvernării.

„Nu Moscova, nu clanurile oligarhice au numit-o pe Taburceanu în funcție. Nu ei au stabilit indemnizațiile și salariile nesimțite. Vă aduc aminte că salariile nu au fost majorate ieri. Dacă vorbim despre miniștri și funcționarii de stat, acestea au fost majorate încă din mai 2023”, a spus el.

Declarațiile lui Filat vin după ce președintele Parlamentului, Igor Grosu, și ministrul Educației, Dan Perciun, au susținut că scandalurile privind angajările rudelor în instituții de stat, salariile mari și alte controverse care au vizat PAS fac parte dintr-un „atac concertat al grupărilor oligarhico-criminale”, în spatele căruia s-ar afla fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc.

În ultimele săptămâni, mai multe controverse au vizat guvernarea, inclusiv cazul Anastasiei Taburceanu, verișoara președintei Maia Sandu, care a demisionat din funcția deținută la Moldatsa după apariția informațiilor privind remunerația sa.

Ulterior, Centrul Național Anticorupție a inițiat o cauză penală și a anunțat că a depistat mai multe nereguli la întreprindere. De asemenea, au demisionat directorul Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, directorul Moldatsa, Dumitru Vangheli, și deputatul PAS Radu Marian din funcția de președinte al Comisiei economie, buget și finanțe.