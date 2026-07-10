Cine este ”marioneta” Vasile Tofan, candidatul impus de PAS la funcția de premier

Vasile Tofan, candidatul marionetă propus de PAS pentru funcția de prim-ministru, activează de peste două decenii în consultanță, investiții și management, desfășurată în Europa și Statele Unite. Absolvent al Universității Erasmus din Rotterdam și al Harvard Business School, acesta este implicat în mai multe companii, organizații de afaceri și inițiative din Republica Moldova.

În prezent, Vasile Tofan este partener senior și membru al Comitetului de investiții al Horizon Capital, companie la care activează din 2012. Principalele sale arii de activitate vizează investițiile în sectorul tehnologic și în industria bunurilor de consum.

Anterior, Tofan a lucrat la Amsterdam pentru Monitor Group, companie de consultanță integrată ulterior în Deloitte. În această perioadă, a fost implicat în proiecte din domeniile tehnologiei, sănătății și bunurilor de larg consum, derulate în mai multe țări, inclusiv România, Rusia, Nigeria și Slovacia.

Ulterior, și-a continuat cariera la Philips, unde a lucrat la proiecte de dezvoltare a afacerilor, fuziuni și achiziții.

În ceea ce privește studiile, Vasile Tofan a absolvit programele de licență și master în management public la Universitatea Erasmus din Rotterdam. Ulterior, a obținut un master în administrarea afacerilor la Harvard Business School.

În perioada studiilor la Harvard, a fondat și a condus Ovuline, companie devenită ulterior Ovia Health, care a dezvoltat o platformă digitală cu servicii dedicate planificării familiale, sarcinii și îngrijirii copiilor. În 2021, afacerea a fost cumpărată de compania americană Labcorp, valoarea tranzacției nefiind făcută publică.

Activitatea lui Tofan este strâns legată și de mai multe investiții importante din Republica Moldova. În cadrul Horizon Capital, acesta a coordonat investițiile în Purcari Wineries, Glass Container Company și Maib.

Din 2018, Tofan este membru al Consiliului de Supraveghere al MAIB. Timp de mai mulți ani, a făcut parte și din conducerea Purcari Wineries, însă în decembrie 2025 a demisionat din Consiliul de Administrație, după schimbările produse în structura acționariatului și la nivelul conducerii grupului.

Vasile Tofan este implicat și în structurile de conducere ale Camerei de Comerț Americane din Moldova și Fundației Startup Moldova. Totodată, este membru al Consiliului consultativ al companiei IT Intellias.

Acesta se numără și printre cei 28 de antreprenori care au lansat mișcarea civică „Europa 2028”. Inițiativa declară drept obiective susținerea reformelor economice și accelerarea procesului de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

Vasile Tofan este, de asemenea, membru al Consiliului de administrare al Asociației Obștești „Media Alternativa”, organizația fondatoare a postului TV8.