Sturza, despre Năsui: Tehnic bun, dar fără experiență în reforme mari

Fostul prim-ministru Ion Sturza l-a numit pe Claudiu Năsui, a cărui candidatură a fost propusă pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice din Republica Moldova, un „fundamentalist de piață”.

Sturza a scris marți pe pagina sa de Facebook că Năsui este „singurul politician doctrinar și dogmatic din România”.

„Ultra-libertarian: zero impozite pe salariul minim, reducerea impozitelor pe muncă, protejarea proprietății private, libera concurență, privatizare la scară largă, inclusiv în sectorul social și al sănătății, transparență bugetară, lupta împotriva corupției reale și percepute. Sună bine. Aveați nevoie de Milei? Uite unul din București, locul unde programele sale ambițioase au fost blocate”, a scris el.

Potrivit lui Sturza, vorbim despre un politician inteligent (Năsui), bine pregătit din punct de vedere tehnic, disciplinat și fidel ideilor sale. El consideră că candidatul propus pentru funcția de ministru este „unul dintre cei mai consecvenți politicieni ai României, un susținător al ideilor ultraliberale, al reducerilor de impozite, al privatizării, al liberei concurențe și al unui rol redus al statului”.

În același timp, fostul prim-ministru consideră că Năsui „are o pregătire tehnică solidă, dar îi lipsește suficientă experiență în managementul direct și implementarea reformelor de amploare”.

„Moldova este un cobai. Românii nu au vrut-o. Vor regreta. Foarte mult”, a scris Sturza.

De asemenea, el a afirmat că nu crede că este corect să se „românizeze” excesiv Republica Moldova, subliniind că nu agreează orice radicalism, indiferent de originea sa.

Sturza și-a exprimat în mod specific îndoielile cu privire la necesitatea aducerii unor persoane din afară la conducerea Republicii Moldova, remarcând o lipsă de încredere în specialiștii moldoveni și în capacitatea lor de a rezolva problemele interne ale țării.

„Simt o lipsă totală de încredere în moldovenii de aici”, a declarat fostul prim-ministru.

El s-a întrebat despre propunerea premierului Vasile Tofan de a-l numi pe viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice, Eugeniu Osmochescu, în sectorul agricol.

„Perfect! Doi nu mai pot călări pe același cal? Unul în agricultură. Ca în Partidul Comunist al Uniunii Sovietice. Are tot ce-i trebuie: experiență managerială, intelect, carismă și popularitate publică. Poate și în sănătate. Deși a inițiat multe lucruri bune în zona sa de confort – reforme economice. Și agricultura, până la urmă, este tot economie”, a remarcat Sturza cu un anumit sarcasm.