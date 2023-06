Alarmant! Oceanele înregistrează cea mai caldă lună mai înregistrată vreodată, anunţă serviciul european Copernicus

Suprafaţa oceanelor a înregistrat cea mai caldă lună mai înregistrată vreodată, anunţă miercuri, 7 iunie, serviciul european Copernicus.

„Temperaturile la suprafaţa oceanelor ating niveluri-record, iar datele arată că temperatura medie a tuturor mărilor pe care nu există gheaţă, în mai 2023, este mai mare decât în orice altă lună mai”, anunţă într-un comiunicat adjuncat directorului serviciului european Copernicus privind modificări climatice (C3S), Samantha Burgess.

