Noile taxe propuse de Chișinău, contestate de separatiști. Ignatiev: Vor fi scumpiri

Eeprezentantul Tiraspolului în negocierile cu Chișinăul, Vitali Ignatiev, afirmă că introducerea de către Republica Moldova a unei cote de TVA de 8% pentru livrările de gaze naturale către regiunea transnistreană, măsură care urmează să intre în vigoare în această vară, ar putea duce la creșteri semnificative ale tarifelor și la dificultăți pentru întreprinderile industriale din regiune.

Potrivit acestuia, aplicarea TVA ar putea genera o majorare de peste 40% a prețurilor la utilități pentru consumatori și ar afecta în mod direct companiile mari consumatoare de energie, care activează deja într-un context energetic dificil.

Ignatiev a criticat, totodată, proiectul de lege adoptat în prima lectură de Parlamentul Republicii Moldova, care prevede eliminarea treptată a facilităților fiscale pentru agenții economici din regiunea transnistreană. Începând cu 1 iulie, aceștia ar putea fi obligați să achite accize și taxe pentru produse precum alcoolul, țigările, metalele și gazele naturale în bugetul de stat.

Documentul mai stipulează că veniturile rezultate din eliminarea acestor facilități vor fi direcționate către Fondul de Convergență, destinat finanțării proiectelor de infrastructură în regiune.

„Profitabilitatea actuală a întreprinderilor industriale este minimă, iar astfel de măsuri ar putea duce la opriri masive ale producției și pierderi de locuri de muncă”, a afirmat Ignatiev, calificând inițiativa drept „un atac” asupra cetățenilor din regiune.

Oficialul de la Tiraspol a mai susținut că măsurile propuse ar contraveni unor reguli ale comerțului internațional și principiilor asumate în cadrul acordurilor cu Uniunea Europeană, inclusiv cele privind transparența și nediscriminarea.

În același context, Ignatiev a pledat pentru reluarea negocierilor în formatul „5+2” și pentru intensificarea dialogului între Chișinău și Tiraspol, pe care îl consideră esențial pentru evitarea unor tensiuni suplimentare și pentru identificarea unor soluții de compromis.