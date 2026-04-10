Prejudicii de milioane de lei la Grădina Botanică: Auditul MEC, transmis către CNA

Ministerul Educației și Cercetării anunță finalizarea unei misiuni de audit intern la Grădina Botanică Națională „Alexandru Ciubotaru”, instituție aflată în subordinea Universității de Stat din Moldova. Raportul evidențiază deficiențe sistemice în gestionarea resurselor financiare, administrarea patrimoniului public și organizarea activităților de cercetare.

Potrivit auditului, neregulile constatate ar fi generat riscuri semnificative privind utilizarea eficientă a fondurilor publice, iar valoarea potențialelor venituri ratate este estimată la aproximativ 10 milioane de lei în ultimii trei ani.

În domeniul managementului financiar, auditorii au identificat utilizarea ineficientă a resurselor și neconformități în acordarea plăților salariale. Există suspiciuni privind plăți nejustificate de peste un milion de lei, în condițiile în care unele activități nu au fost documentate sau nu pot fi confirmate.

Totodată, raportul semnalează riscuri de dublă raportare a activităților, inclusiv prin suprapunerea atribuțiilor de bază ale personalului cu activități finanțate din fonduri publice.

Auditul relevă și probleme în gestionarea patrimoniului public. Instituția nu ar fi valorificat eficient bunurile administrate, ceea ce a dus la pierderi de venituri.

Un exemplu este un Acord de colaborare tehnico-științifică încheiat în condiții dezavantajoase, prin care circa 7.200 de metri pătrați de sere au fost puse în folosința unui agent economic. Potrivit auditorilor, acest contract nu a protejat interesele patrimoniale ale instituției și ar fi generat pierderi estimate la aproximativ 10 milioane de lei în ultimii trei ani.

În ceea ce privește achizițiile publice, au fost identificate cazuri de achiziționare a unor bunuri și servicii fără confirmarea livrării, precum și plăți pentru lucrări neexecutate sau realizate parțial.

De asemenea, instituția nu ar fi respectat procedurile legale privind casarea și valorificarea materialelor rezultate din demolarea acoperișului Blocului Biotehnologic.

Raportul mai semnalează riscuri de conflict de interese în cadrul unor parteneriate și deficiențe în exercitarea controlului managerial asupra programelor de cercetare.

Având în vedere gravitatea constatărilor, Ministerul Educației și Cercetării a transmis rezultatele auditului către Centrul Național Anticorupție și Inspectoratul de Control Financiar de Stat pentru examinare și aplicarea măsurilor legale.

Totodată, ministerul a cerut administrației Universității de Stat din Moldova să intervină de urgență pentru remedierea deficiențelor și pentru asigurarea unei gestionări transparente și eficiente a instituției.

Serviciul de audit intern a formulat recomandări obligatorii, iar autoritățile anunță că vor monitoriza strict implementarea acestora.