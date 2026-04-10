MAN se retrage din Blocul Alternativa. Ceban: Vom acționa după propriile principii

Primarul municipiului Chișinău și liderul Partidului Mișcarea Alternativa Națională (MAN), Ion Ceban, a anunțat că formațiunea se retrage din Blocul „Alternativa”, din care făcea parte în contextul cooperării politice din perioada alegerilor parlamentare.

Anunțul a fost făcut de Ion Ceban într-un mesaj public, în care a precizat că decizia vine în urma discuțiilor cu cetățenii și a evaluării parcursului politic al formațiunii.

„Partidul Mișcarea Alternativa Națională își asumă retragerea din bloc, ca parte componentă, însă rămâne în fracțiunea parlamentară”, a declarat Ceban.

Potrivit acestuia, deputații MAN își vor desfășura activitatea în continuare în baza deciziilor luate în interiorul partidului și nu vor răspunde pentru acțiunile sau declarațiile altor formațiuni politice.

Liderul MAN a subliniat că partidul se delimitează de orice acțiuni sau poziții care contravin intereselor cetățenilor, ale statului și cursului de integrare europeană al Republicii Moldova.

În același timp, Ion Ceban a reiterat că formațiunea pe care o conduce va continua să promoveze o agendă politică axată pe dezvoltarea țării, consolidarea statului și respectarea valorilor europene.