Un moldovean care lupta voluntar în Ucraina a fost reținut la frontieră

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a confirmat reținerea unui cetățean al Republicii Moldova pe teritoriul Ucrainei, după ce acesta ar fi părăsit unitatea militară în care fusese înrolat de bunăvoie.

Potrivit informațiilor preliminare oferite de Consulatul Republicii Moldova la Odesa, bărbatul s-ar fi aflat de mai mult timp în Ucraina, unde ar fi semnat un contract oficial cu Legiunea Internațională de Apărare Teritorială din cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei. La momentul reținerii, contractul ar fi fost încă valabil.

Conform MAE, persoana a fost reținută la frontieră după ce ar fi părăsit unitatea militară.

„Consulatul Republicii Moldova la Odesa este în contact cu persoana respectivă și a transmis o interpelare oficială către autoritățile competente din Ucraina pentru clarificarea tuturor circumstanțelor cazului”, au comunicat reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe.

Cazul vine după ce, pe 13 mai, o femeie din Republica Moldova a solicitat ajutorul președintei Maia Sandu, afirmând că fiul său, care ar fi participat la luptele din Ucraina, ar fi ajuns prizonier de război.

Femeia declara atunci că încearcă de aproximativ 100 de zile să obțină informații și sprijin din partea instituțiilor statului, însă fără rezultat.

Președinta Maia Sandu a afirmat anterior că astfel de situații sunt „extrem de complicate” și că intervențiile autorităților nu oferă întotdeauna rezultate imediate.