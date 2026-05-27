Anatolie Nosatîi confirmă mesajele trimise lui Vitalie Marinuța: Am reacționat emotiv

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a confirmat că i-a trimis mesaje fostului ministru al Apărării și ex-șef al Marelui Stat Major, Vitalie Marinuța, după apariția acestuia la emisiunea „Новая неделя” de la TV8. Mai mult, acesta susține că reacția sa a fost una emoțională, provocată de „manipulări și falsuri”.

După ședința Guvernului, ministrul a declarat că atacurile la adresa sa și a Armatei Naționale s-ar intensifica în ultima perioadă.

„Am reacționat emotiv la niște manipulări și falsuri invocate mie. Țin foarte mult la armata noastră și la domeniul de apărare. Respectiv, îmi este foarte greu să evit aceste atacuri și nedreptăți. În ultima perioadă se observă o campanie bine organizată și orchestrată a mai multor actori politici care urmăresc scopul de denigrare a Armatei Naționale și, precum și de a stopa reformele pe care le derulăm”, a declarat Anatolie Nosatîi.

Întrebat din nou dacă ia în calcul demisia după incidentul armat de la Cahul, ministrul a spus că decizia depinde de conducerea țării.

„Atât timp cât aceste persoane consideră că eu mă isprăvesc cu această funcție, eu îmi voi continua activitatea. Dacă va fi altă decizie, mă voi conforma respectiv”, a precizat oficialul.

Reacția vine după ce Vitalie Marinuța a afirmat că a fost contactat și presat de Anatolie Nosatîi, în urma declarațiilor făcute la TV8, unde a spus că ministrul Apărării ar trebui să demisioneze după tragedia produsă la Cahul. Marinuța a publicat și presupuse mesaje primite de la Nosatîi, pe care le-a calificat drept intimidare și șantaj.

Incidentul de la Cahul a avut loc pe 10 mai. Potrivit anchetatorilor, un militar prin contract, în vârstă de 20 de ani, ar fi manipulat necorespunzător un pistol de tip Glock, iar arma s-ar fi descărcat accidental în direcția unui minor. În urma incidentului, adolescentul a murit, iar un alt militar a fost rănit ușor.

Soldatul a fost reținut și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Acesta riscă până la șapte ani de închisoare.

Între timp, mai multe partide din opoziție au cerut demisia ministrului Apărării. Anatolie Nosatîi a declarat însă că nu intenționează să plece din funcție înainte de finalizarea anchetei desfășurate de Procuratura Generală.